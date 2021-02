L'euro stable face au dollar après une audition de Powell

New York (awp/afp) - L'euro se stabilisait mardi face au dollar, après avoir atteint un plus haut en un mois, la devise américaine réagissant peu après une audition parlementaire du président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro cédait 0,12% face au dollar, à 1,2143 dollar pour un euro, après avoir atteint un sommet en un mois vers 07H45 GMT, à 1,2180 dollar.

Le dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes devises, progressait légèrement (+0,16%).

Face aux membres de la commission bancaire du Sénat américain, M. Powell a assuré que la Fed maintiendrait ses taux bas tant que l'inflation ne dépasserait pas durablement 2% aux Etats-Unis et que l'économie américaine ne serait pas proche du plein emploi.

Selon le responsable, il reste un "long chemin" avant que ces deux objectifs ne soient atteints.

La livre britannique évoluait, pour sa part, au plus haut en près de trois ans face au billet vert, à 1,4106 dollar (+0,31%), après un pic à 1,4117 dollar.

Face à l'euro, la livre sterling gagnait 0,42% à 86,08 pence, un plus haut en près d'un an.

La campagne rapide de vaccination au Royaume-Uni et la prudence de la Banque d'Angleterre (BoE) sur les taux négatifs ont permis à la livre de renouer avec ses niveaux d'avant la pandémie.

Enfin, le bitcoin poursuivait sa chute. D'un sommet à 58.350,40 dollars dimanche, la plus connue des cryptomonnaies a dégringolait de plus de 17% et s'échangeait à 44.425,00 dollars.

Cours de mardi Cours de lundi 20H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,2143 1,2157 EUR/JPY 127,88 127,74 EUR/CHF 1,0995 1,0894 EUR/GBP 0,8608 0,8644 USD/JPY 105,31 105,08 USD/CHF 0,9055 0,8961 GBP/USD 1,4106 1,4063

afp/rp