Le dollar au plus haut en trois mois face à l'euro après l'emploi US

New York (awp/afp) - Le dollar est monté vendredi à son plus haut en trois mois face à l'euro, galvanisé par les bons chiffres de l'emploi américain et le message attentiste du patron de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell la veille.

Vers 20H00 GMT, le dollar gagnait 0,47% face à l'euro, à 1,1913 dollar pour un euro, un plus haut depuis début décembre.

Le dollar index, qui compare la monnaie américaine à d'autres grandes devises, a également grimpé à son plus haut en trois mois.

"Nous n'avons pas l'intention de rehausser les taux d'intérêt avant que ces conditions soient remplies", a déclaré Jerome Powell jeudi, faisant référence au double mandat de la Fed de stabilité des prix et de plein emploi.

"Si le message de la Fed aux marchés est +faites ce que vous voulez, nous ne resserrerons pas notre politique monétaire avant des années+ et que cela provoque une panique boursière, le dollar va continuer de grimper", prévient Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

Les cambistes ont digéré vendredi les chiffres du chômage américain qui ont affiché 379.000 créations d'emplois, un score bien plus important que prévu.

"Le dollar a atteint des sommets pour cette année avec le succès des embauches", a observé Joseph Manimbo de Western Union.

Cours de vendredi Cours de jeudi 20H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1913 1,1969 EUR/JPY 129,05 129,24 EUR/CHF 1,1087 1,1116 EUR/GBP 0,8608 0,8614 USD/JPY 108,33 107,98 USD/CHF 0,9307 0,9287 GBP/USD 1,3838 1,3895

afp/rp