Le dollar faiblit, la livre au plus haut depuis près de trois ans

Londres (awp/afp) - Le dollar américain baissait mardi, portant une livre britannique galvanisée par l'avancée de la campagne de vaccination au Royaume-Uni à son plus haut depuis avril 2018.

Vers 10H10 GMT (11H10 HEC), le dollar perdait 0,48% face à l'euro à 1,2108 dollar pour un euro et 0,29% face à la livre à 1,3779 dollar pour une livre, peu après avoir atteint un plus haut depuis près de trois ans à 1,3789 dollar.

Le billet vert connaît un début d'année mouvementé: le dollar index, qui le compare aux autres grandes monnaies, a d'abord atteint un plus bas depuis avril 2018 début janvier avant d'entamer une remontée, qui a subi un coup d'arrêt vendredi.

"Le sujet qui retient l'intérêt des marchés reste le plan de soutien à l'économie américaine", a commenté You-Na Park-Heger, analyste chez Commerzbank.

Le gouvernement de Joe Biden compte passer son plan massif de 1900 milliards de dollars au plus vite pour permettre une relance rapide de l'économie.

"Des commentaires d'économistes qui estiment que le plan est trop ambitieux et pourrait créer une inflation trop forte ont toujours un effet", commente Mme Park-Heger pour expliquer la faiblesse du dollar.

Si la baisse du dollar entame pour l'instant à peine sa hausse récente face à un euro affaibli par la crise politique italienne et par une campagne de vaccination décevante, la livre britannique, elle, a atteint de nouveaux sommets face au billet vert.

Depuis le début de l'année, la livre sterling profite de la conclusion in extremis d'un accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, juste avant que ce dernier ne sorte du marché unique.

Par ailleurs, si le pays est le plus endeuillé d'Europe par la pandémie (112.465 décès), c'est aussi celui qui réussit le mieux sa campagne de vaccination.

Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock a annoncé lundi que le taux de vaccination était plus important que prévu, et avait atteint 91% pour la première dose chez les personnes âgées de plus de 80 ans.

Cependant, alors que le pays est actuellement confiné depuis le début de l'année, "il va falloir être prudent avant la publication du PIB vendredi", ont prévenu les analystes de Sucden.

Cours de mardi Cours de lundi 10H10 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,2108 1,2050 EUR/JPY 126,66 126,80 EUR/CHF 1,0816 1,0831 EUR/GBP 0,8787 0,8769 USD/JPY 104,61 105,23 USD/CHF 0,8933 0,8989 GBP/USD 1,3779 1,3741

afp/jh