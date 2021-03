Le dollar monte un peu avant une intervention du président de la Fed

Londres (awp/afp) - Le dollar poursuivait sa hausse jeudi face à l'euro et à un panier d'autres monnaies, les investisseurs attendant de voir comment le président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell allait réagir aux mouvements du marché obligataire.

Vers 10H20 GMT (11H20 HEC), le dollar gagnait 0,26% face à l'euro, à 1,2032 dollar. Le dollar index, qui compare la monnaie américaine à un panier d'autres devises, montait également.

Alors que les taux du marché obligataire ont augmenté ces dernières semaines, les cambistes se demandent si la Fed, qui promet jusqu'à présent de garder une politique monétaire très souple pour doper la reprise post Covid-19, va devoir au contraire resserrer la vis pour empêcher l'inflation de s'emballer.

"Le marché des changes réagit pour l'instant avec calme par rapport aux Bourses, même si le dollar reste renforcé", a commenté Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Le dollar profite de l'affolement des marchés en tant que valeur refuge. De plus, la monnaie américaine serait rendue plus attractive par une politique monétaire plus stricte.

"Il va falloir observer avec attention le discours de Jerome Powell (prévu à 17H05 GMT), toute réaction du marché obligataire pourrait se répercuter sur les changes", ont prévenu les analystes de Sucden.

Mais les analystes d'UBS estiment pour leur part que la faiblesse du dollar, qui avait atteint début janvier son plus bas niveau en deux ans et demi, va reprendre.

"Les mesures de soutien à l'économie américaine profitent encore aux valeurs à risque, donc les devises comme la livre et l'euro vont s'apprécier", jugent-ils.

Cours de jeudi Cours de mercredi 10H20 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,2032 1,2063 EUR/JPY 129,15 129,08 EUR/CHF 1,1102 1,1096 EUR/GBP 0,8641 0,8645 USD/JPY 107,34 107,01 USD/CHF 0,9227 0,9199 GBP/USD 1,3924 1,3954

ats/jh