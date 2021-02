Le dollar monte un peu dans un marché prudent

Londres (awp/afp) - Le dollar montait légèrement lundi face à l'euro et aux autres grandes monnaies, dans un marché qui avançait à tâtons, focalisé sur l'économie américaine et sur le plan de relance de Joe Biden.

Vers 10H10 GMT (11H10 HEC), le dollar gagnait 0,16% face à l'euro, à 1,2027 dollar pour un euro, et s'inscrivait en hausse sur le dollar index, qui le compare à un panier des plus importantes devises.

"L'euro était passé sous le seuil de 1,20 dollar en raison de la lenteur de la campagne de vaccination dans l'Union européenne, mais les données décevantes de l'emploi américain publiées vendredi ont suffi à refaire plonger le billet vert", ont rappelé les analystes de OFX.

"Le marché des changes est indécis", a résumé Kit Juckes, analyste chez Société Générale, qui souligne l'ambiguïté des perspectives aux Etats-Unis.

Si le chômage américain a baissé en janvier de 6,3%, les créations d'emplois du mois dernier ne compensent pas des révisions à la baisse sévères pour les mois précédents.

"C'est un rappel utile que nous sommes encore loin du plein emploi visé par la banque centrale américaine (Fed), et cela devrait atténuer les spéculations sur un possible durcissement de la politique monétaire américaine", a commenté Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Une politique monétaire souple, adoptée pour soutenir l'économie, pèse sur le cours du dollar.

Mais certains observateurs du marché se demandent si le plan de relance ambitieux de 1.900 milliards de dollars, que le nouveau président Joe Biden veut faire adopter au plus vite, pourrait faire surchauffer l'économie, s'emballer l'inflation et forcer la Fed à agir.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a affirmé dimanche sur CNN que "le risque (existait)", mais d'ajouter: "nous avons les outils pour gérer ce risque".

"Historiquement, combattre l'inflation est plus difficile que la déflation", souligne Ulrich Leuchtmann, analyste chez Commerzbank, qui juge donc "plus sain" que le dollar se soit affaibli vendredi et s'échange désormais à plus d'1,20 dollar pour un euro.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------------

10H10 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,2027 1,2046

EUR/JPY 127,02 126,96

EUR/CHF 1,0836 1,0830

EUR/GBP 0,8775 0,8771

USD/JPY 105,61 105,39

USD/CHF 0,9010 0,8990

GBP/USD 1,3706 1,3735

