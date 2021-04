Le dollar reste à son plus bas niveau depuis un mois, le bitcoin se maintient près de 57 000 dollars après la chute du week-end

Le dollar a également été retenu par l'amélioration du sentiment de risque dans le contexte d'un rallye des actions mondiales à des niveaux record.

Le bitcoin s'est stabilisé après les pertes de dimanche, où il a plongé jusqu'à 14 % à 51 541 $, ce qu'un rapport a attribué à des nouvelles d'une panne de courant en Chine.

L'indice du dollar, qui le suit par rapport à six autres devises, était à 91,552, non loin du plus bas de la semaine dernière à 91,484, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 18 mars.

Le dollar achetait 108,40 yens, son plus bas face à la monnaie japonaise depuis le 24 mars

"Après la baisse enregistrée depuis fin mars, l'indice du dollar s'est stabilisé depuis le milieu de la semaine dernière", a déclaré Jussi Hiljanen, stratège en chef, taux USD et EUR chez SEB

"Le dollar devrait rester anticyclique jusqu'à ce que les taux du dollar dans le secteur 2-5 ans prennent une nouvelle jambe à la hausse. Comme nous nous attendons à ce que les taux du dollar évoluent plus ou moins latéralement au cours du deuxième trimestre, l'EUR/USD a de la marge pour gagner dans les mois à venir, surtout si la vaccination s'accélère dans la zone euro et que la saison des bénéfices pousse le marché boursier encore plus haut."

L'euro a changé de mains à 1,1985 $, plat sur la journée et proche de son plus haut contre le dollar depuis le 4 mars. La Banque centrale européenne se réunit jeudi avec, en toile de fond, des divisions internes sur le rythme des achats d'obligations, des blocages prolongés de la COVID-19 et des retards potentiels du fonds de relance de l'UE.

Le rendement du Trésor à 10 ans est descendu jusqu'à 1,5280 % la semaine dernière, contre 1,7760 % à la fin du mois dernier, son plus haut niveau depuis plus d'un an.

Le S&P 500 a clôturé à un niveau record vendredi, prolongeant ainsi la reprise des actions mondiales

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré vendredi sur CNBC que l'économie américaine "est prête à se déchirer" alors que les vaccinations se poursuivent et que l'activité reprend, mais qu'une hausse de l'inflation sera probablement transitoire, faisant écho aux commentaires d'autres responsables de la Fed, dont le président Jerome Powell, au cours de la semaine dernière.

"Avec des liquidités encore abondantes, nous allons entendre davantage parler du carry trade sur les devises - qui prospère dans un environnement à faible volatilité", a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés et responsable régional de la recherche pour le Royaume-Uni et la CEE chez ING.

"C'est notamment le cas si la Fed parvient à faire de la réunion du 28 avril un non-événement. Avec un taux d'intérêt au jour le jour en USD de 0,01 %, le dollar n'a clairement pas un score élevé sur le front du portage. Et en effet, un peu plus de confiance dans la reprise européenne et mondiale pourrait bien permettre aux flux de reprendre vers les marchés émergents, après avoir été déraillés par la vente de titres du Trésor en février et mars."

L'indice MSCI des devises des marchés émergents a progressé de 0,1 % sur la journée et de 0,8 % depuis le début de la semaine dernière.

Le bitcoin s'est stabilisé autour de 57 471 $ après avoir plongé pendant le week-end.

Le site de données CoinMarketCap a cité une panne d'électricité dans la région chinoise du Xinjiang, qui alimenterait une grande partie de l'exploitation minière du bitcoin, pour expliquer cette chute.

Les analystes de la National Australia Bank ont cité des "spéculations dans plusieurs rapports en ligne" selon lesquelles le Trésor américain pourrait sévir contre le blanchiment d'argent dans les monnaies numériques pour expliquer la forte baisse

La déroute du bitcoin fait également suite à la décision prise vendredi par la banque centrale de Turquie d'interdire l'utilisation des crypto-monnaies pour les achats.

Malgré sa récente faiblesse, la crypto-monnaie la plus populaire au monde reste en hausse de 97% en 2021, après avoir plus que quadruplé l'année dernière.

"Nous soupçonnons que la correction de 15% du week-end sur le bitcoin n'aura pas de ramifications plus larges sur le marché", a déclaré Turner d'ING.