Le dollar se stabilise avant les minutes de la Fed

Londres (awp/afp) - Le dollar américain restait stable mercredi après un début de semaine difficile, les cambistes attendant la publication des minutes de la réunion de mars de la Banque centrale américaine (Fed) pour ajuster leurs prévisions de politique monétaire.

Vers 11h25, le dollar index, qui compare le billet vert aux autres grandes monnaies, se stabilisait. Face à l'euro, le dollar reculait à tâtons (-0,05% à 1,1882 dollar pour un euro). Après une poussée haussière fin mars, le dollar a renoué avec son niveau d'il y a un mois, dans un marché hésitant sur les perspectives de la monnaie américaine.

"Il n'y a pas vraiment de gens qui parient sur une baisse marquée du dollar, c'est plus une impression que le dollar a atteint son plus haut niveau raisonnable, donc il n'y a pas vraiment de raison d'en acheter", a commenté Stephen Innes, analyste chez Axi.

Alors que l'économie américaine repart plus vite que le reste du monde, dopée par les vaccins et par des plans de relance énormes, les cambistes se demandent jusqu'à quand la Fed va pouvoir garder sa politique monétaire ultra-accommodante sans que l'économie ne surchauffe et que l'inflation s'installe.

"Lors de sa dernière réunion, la Réserve fédérale a dû jouer aux équilibristes pour envoyer un message positif sur les perspectives de l'économie américaine, tout en évitant de donner aux marchés l'impression qu'ils vont limiter leur politique de soutien de l'économie trop rapide", explique Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Un durcissement de la politique monétaire américaine rendrait le dollar plus attractif. Les minutes seront publiées à 21h00.

Si l'euro s'est redressé face au dollar depuis le début du mois, la monnaie unique européenne cédait toujours 2,7% depuis le début de l'année. Alors que la campagne de vaccination est moins rapide dans l'Union européenne, les investisseurs sont moins optimistes sur la reprise.

Cours de mercredi Cours de mardi

----------------------------------

09H25 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1882 1,1876

EUR/JPY 130,55 130,33

EUR/CHF 1,1040 1,1065

EUR/GBP 0,8591 0,8590

USD/JPY 109,87 109,75

USD/CHF 0,9292 0,9309

GBP/USD 1,3830 1,3824

afp/vj