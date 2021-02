Le dollar stable dans un marché prudent

New York (awp/afp) - Le dollar évoluait proche de l'équilibre lundi face à l'euro et aux autres grandes monnaies, dans un marché qui avançait à tâtons, focalisé sur l'économie américaine et le plan de relance voulu par Joe Biden.

Vers 20H30 GMT (21H30 à Paris), le dollar cédait 0,07% face à l'euro, à 1,2055 dollar pour un euro. Le dollar index, qui compare le billet vert à un panier de monnaies, baissait de 0,11%.

"Le marché des changes est indécis", a résumé Kit Juckes, analyste chez Société Générale, qui souligne le caractère ambigu des perspectives économiques aux Etats-Unis.

Si le chômage américain a baissé en janvier de 6,3%, selon des chiffres diffusés vendredi par le ministère du Travail, les créations d'emplois avancent à un rythme lent et le marché du travail continue d'être lourdement affecté par la pandémie.

"C'est un rappel utile que nous sommes encore loin du plein emploi visé par la Banque centrale américaine (Fed), et cela devrait atténuer les spéculations sur un possible durcissement de la politique monétaire américaine", a commenté Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Une politique monétaire souple (taux directeurs bas, rachats d'actifs), adoptée pour soutenir l'économie, a tendance à peser sur le cours du dollar.

Mais certains économistes se demandent si le plan de relance ambitieux de 1.900 milliards de dollars, que le nouveau président Joe Biden veut faire adopter au plus vite, pourrait faire surchauffer l'économie, s'emballer l'inflation et contraindre la Fed à intervenir.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a affirmé dimanche soir sur CNN que "le risque (existait)", tout en assurant avoir "les outils pour gérer ce risque".

Cours de lundi Cours de vendredi 20H30 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,2055 1,2046 EUR/JPY 126,81 126,96 EUR/CHF 1,0832 1,0830 EUR/GBP 0,8774 0,8771 USD/JPY 105,19 105,39 USD/CHF 0,8986 0,8990 GBP/USD 1,3740 1,3735

