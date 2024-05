(Alliance News) - DP Poland PLC a déclaré vendredi que ses perspectives pour 2024 étaient "extrêmement positives" dans un contexte d'atténuation des pressions inflationnistes, alors qu'elle a fait état d'une augmentation de son chiffre d'affaires et d'une réduction de sa perte pour l'année dernière.

DP Poland est une société de livraison de pizzas basée à Birmingham, en Angleterre, qui détient les droits de franchise de la marque Domino's pizza en Pologne et en Croatie.

La société a déclaré que la perte avant impôts avait diminué de 19 %, passant de 4,3 millions de livres sterling en 2022 à 3,5 millions de livres sterling en 2023.

Le chiffre d'affaires a notamment augmenté de 25 %, passant de 35,7 millions de livres sterling à 44,6 millions de livres sterling. Le coût des marchandises vendues a augmenté de 18 %, passant de 11,4 millions GBP à 13,4 millions GBP, tandis que les charges salariales et sociales ont augmenté de 33 %, passant de 12,9 millions GBP à 17,1 millions GBP.

DP Poland a souligné qu'elle a ouvert quatre nouveaux magasins en 2023, mais qu'elle a également fermé quatre magasins peu performants.

En ce qui concerne l'avenir, le directeur général Nils Gornall a déclaré : "Les perspectives pour 2024 sont extrêmement positives, soutenues par l'atténuation des pressions inflationnistes et un environnement économique favorable à la suite des récents développements politiques. Nous sommes déterminés à poursuivre notre trajectoire de croissance, en nous concentrant sur la fourniture d'une valeur exceptionnelle à nos clients et sur l'expansion de notre présence sur le marché."

Par ailleurs, M. Gornall a déclaré : "Les transformations mises en œuvre dans l'ensemble de nos opérations ont non seulement renforcé notre position sur le marché, mais ont également préparé le terrain pour une croissance et une rentabilité soutenues. Notre stratégie pour les 24 à 30 prochains mois comprend un plan agressif d'expansion des magasins et la transition vers un modèle de franchise, garantissant que Domino's reste un leader dans le secteur de la restauration rapide en Pologne et en Croatie. Le groupe se prépare à ouvrir environ 45 à 50 magasins et à moderniser environ 25 à 30 magasins de notre réseau actuel".

David Wild, président du conseil d'administration, a ajouté : "Nous avons construit des fondations très solides pour tirer parti des opportunités passionnantes qui s'offrent à nous, et nous disposons d'un plan clair et d'une équipe solide pour les exploiter. Nous vivons une période passionnante pour DPP.

Les actions de DP Poland ont augmenté de 7,0 % à 11,50 pence chacune vendredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.