L'industrie manufacturière d'Europe centrale s'est principalement contractée en mai, les producteurs polonais et tchèques ayant dû faire face à une baisse de la production et des commandes, tandis que l'activité des usines hongroises est restée modérée.

Les indices des directeurs d'achat (PMI) de la région ont montré peu de signes de reprise à court terme le mois dernier, bien que davantage de fabricants soient optimistes quant à une reprise cette année après un déclin de deux ans.

L'indice PMI polonais de S&P Global est tombé à 45,0 en mai, contre 45,9 en avril, manquant les prévisions et restant sous la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction pour le 25e mois consécutif.

Certains analystes ont déclaré que deux longs week-ends fériés en mai ont pesé sur les résultats.

En République tchèque, le S&P Global PMI a augmenté à 46,1 en mai, contre 44,7 en avril, où il avait enregistré une baisse surprise.

L'indice PMI de la Hongrie, publié par l'Association de la logistique, des achats et de la gestion des stocks (MLBKT), est resté inchangé à 51,8 en mai, se maintenant légèrement dans la zone de croissance. Mais la croissance de la production s'est ralentie, selon l'enquête.

Au cours des deux dernières années, les fabricants ont été touchés par une hausse des coûts des matériaux ou de l'énergie, ainsi que par une baisse de la demande des clients et des consommateurs, alors qu'une poussée inflationniste pesait lourdement sur les économies d'Europe centrale.

La croissance des prix s'étant déjà rapprochée des objectifs de la banque centrale, les économistes et les décideurs politiques prévoient qu'une reprise de la consommation des ménages aidera les économies de la région à croître cette année, après une stagnation ou une contraction l'année dernière.

Dans l'industrie manufacturière, la demande a continué à s'affaiblir, les nouvelles commandes chutant pour le 27e mois consécutif, selon l'enquête polonaise.

Dans l'enquête tchèque, la production a continué à se contracter dans un contexte de faible demande, selon l'enquête. Toutefois, la baisse de la production a été la deuxième plus faible de l'année dernière et la diminution des nouvelles commandes a été la plus faible depuis plus de deux ans.

Les deux enquêtes ont montré que les producteurs étaient plus optimistes quant à une reprise cette année, même s'ils doivent faire face à la faiblesse de leurs principaux partenaires commerciaux tels que l'Allemagne.

"Le plus grand défi pour l'industrie polonaise reste les difficultés des économies européennes comme l'Allemagne et la France, d'où proviennent moins de commandes", a déclaré Monika Kurtek, économiste en chef de la Bank Pocztowy.

"Cependant, ils comptent sur la reprise de ces économies, de la Pologne et de l'ensemble de l'Union européenne, ce qui est un signe d'optimisme.