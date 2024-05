Iliad a annonce jeudi une hausse de 12,2 % de son benefice net, avec une croissance dans chacune des trois zones geographiques du groupe de telecommunications francais.

La societe non cotee, qui opere en France, en Italie et en Pologne, a declare un benefice avant interets, impots, depreciation et amortissement apres location (EBITDAal) de 878 millions d'euros (947,27 millions de dollars) pour les trois mois allant jusqu'a la fin du mois de mars.

Iliad a egalement confirme son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros et de devenir le cinquieme operateur mobile europeen en 2024. (Reportage d'Augustin Turpin ; edition de Jason Neely)