Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré mardi que les États-Unis devaient faire preuve de "bonne volonté et de détermination" pour relancer l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 que Washington a abandonné en 2018.

"En sortant du JCPOA, les États-Unis ont violé l'accord. ... L'Amérique devrait faire preuve de bonne volonté et de détermination", a déclaré M. Raisi dans un discours prononcé devant l'Assemblée générale de l'ONU, en référence au Plan global d'action conjoint conclu entre Téhéran et six puissances mondiales.