(Reuters) - Orano a annoncé samedi que les activités de maintenances avaient été anticipées sur le site minier de la Somaïr, au Niger en raison de l'amenuisement de ses stocks de produits chimiques.

"La mine est toujours en pleine activité et l'usine a été provisoirement mise en opération de maintenance anticipée", a précisé le spécialiste français du combustible nucléaire.

Les opérations de maintenance devaient initialement démarrer début 2024, a indiqué Orano, ajoutant que la Somaïr maintenait en activité ses salariés et une partie de ses sous-traitants.

La Somaïr (Société des mines de l'Aïr) - détenue à 63,4% par Orano et à 36,66% par la Sopamin (Société du patrimoine des mines du Niger) - exploite plusieurs gisements d'uranium à proximité de la ville d'Arlit, dans le nord du Niger.

Bloomberg News a rapporté vendredi qu'Orano, ex-Areva, avait sa production de concentré d'uranium dans son usine de la Somaïr en raison des sanctions internationales prises à l'encontre de la junte militaire après le coup d'Etat militaire du 26 juillet.

Les réserves en uranium et en pétrole du Niger lui donnent un intérêt économique et stratégique d'importance aux yeux des Etats-Unis, de l'Europe, de la Chine et de la Russie.

(Reportage Ashitha Shivaprasad; version française Camille Raynaud)