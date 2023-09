Power Metal Resources PLC - Société d'exploration de métaux axée sur l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Australie - Extension du projet d'uranium Perch River en Saskatchewan, Canada. L'analyse de données hyperspectrales utilisant des données satellitaires sur la réflectance des minéraux effectuée à Perch River identifie plusieurs anomalies d'hélium sur le projet, "y compris la découverte d'une réponse d'hélium extrêmement forte au centre du projet ainsi que plusieurs fortes anomalies qui se trouvaient auparavant au nord et au nord-est de la limite du projet". La société obtient 1 514,8 hectares supplémentaires à Perch River, ce qui représente une augmentation d'environ 38 % de la taille du projet, qui s'étend désormais sur 5 455 hectares. "Le terrain nouvellement acquis couvre plusieurs fortes anomalies hyperspectrales d'hélium situées le long de la même tendance géologique et qui recouvrent une géologie prometteuse", explique Power Metal Resources.

Sean Wade, directeur général, a déclaré : "D'excellents travaux ont été réalisés dans l'ensemble de notre portefeuille d'uranium, et ces travaux se poursuivent. Je sais que les actionnaires seront encouragés par les progrès que nous réalisons, d'autant plus que le marché de l'uranium commence vraiment à prendre vie. Il y a beaucoup d'autres nouvelles à venir de cette partie clé de notre portefeuille global, et je suis impatient d'informer les actionnaires dans les semaines à venir."

Cours actuel de l'action : 0,79 pence, clôture en baisse de 1,5 % jeudi

Variation sur 12 mois : en baisse de 47 %.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

