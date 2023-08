(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Manolete Partners PLC - Société londonienne de financement des litiges en matière d'insolvabilité - prend note de la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni dans une affaire impliquant Paccar Inc. qui concerne un certain nombre de demandes financées relatives à la fixation des prix des camions dans le cadre d'un cartel, en cours d'examen par le Competition Appeal Tribunal du Royaume-Uni. Souligne que Manolete a également un certain nombre de plaintes en rapport avec la même affaire. Il explique que toutes les plaintes de Manolete ont été achetées par l'entreprise et qu'aucune n'est financée. Par conséquent, l'arrêt de la Cour suprême n'a aucune pertinence pour les demandes de Manolete dans cette affaire. Considère que la perspective qu'une partie cherche à rouvrir une affaire financée précédemment achevée est très faible.

----------

ThomasLloyd Energy Impact Trust PLC - Fonds d'investissement dans les énergies renouvelables basé à Londres

ThomasLloyd Group Ltd demande à la société de retirer immédiatement sa recommandation de voter contre la résolution de continuation. Estime que les actions actuelles de la société sont fondamentalement préjudiciables à la valeur actionnariale et aux intérêts des actionnaires. Ne voit pas comment la société peut prétendre qu'elle n'avait pas d'autre choix que de recommander aux actionnaires de voter contre la résolution de continuation. Considère que les actions du conseil d'administration de la société sont

intéressées.

----------

Spectral MD Holdings Ltd - société d'intelligence artificielle basée à Londres et spécialisée dans les diagnostics médicaux pour le traitement des plaies - prend note de la plainte déposée par Rosecliff Acquisition Corp concernant son retrait de la cote du Nasdaq. Le 11 avril, Spectral a annoncé qu'elle avait conclu un accord de regroupement d'entreprises avec Rosecliff. Spectral ne prévoit aucun retard dans la transaction, qui devrait être finalisée au cours du troisième trimestre.

----------

Thor Energy PLC - explorateur d'uranium et de vanadium - Mise à jour trimestrielle. Nicole Galloway Warland, directrice générale, déclare : "Au cours du trimestre de juin, nous nous sommes fortement concentrés sur nos actifs américains dans le domaine de l'uranium et du vanadium, avec l'achèvement des premiers levés magnétiques et radiométriques aéroportés à haute résolution dans la région, couvrant les projets Wedding Bell, Radium Mountain et Vanadium King. Ces levés ont permis d'identifier plusieurs anomalies d'uranium de haut niveau dans des zones non testées, ainsi que le long d'anciennes exploitations d'uranium et de vanadium. Parallèlement, la préparation et l'approbation des forages sont en cours pour le suivi du programme de 2022 sur les projets Wedding Bell et Radium Mountain, ainsi que pour un premier programme de forage sur le projet Vanadium King. Nous avons rapporté une série positive de résultats d'analyses de vanadium, confirmant la minéralisation d'uranium déterminée par les gammas de fond de trou et mettant en évidence des halos de vanadium enrichis plus larges allant jusqu'à 0,27 % de vanadium."

----------

Everest Global PLC - Société d'investissement basée à Londres et axée sur le secteur agricole africain - déclare que ses recettes pour le semestre clos le 30 avril ont chuté à 1,4 million de GBP, contre 1,7 million de GBP l'année précédente. Bénéfice avant impôt de 379 463 GBP contre une perte de 4,6 millions de GBP auparavant. Bénéfice de base par action de 1,15 pence, contre une perte par action de 17,79 pence. "Alors que l'économie mondiale est incertaine avec la guerre en Ukraine, l'inflation, les taux d'intérêt élevés et l'incertitude de la demande et de l'offre, nous pensons que nous allons stabiliser l'entreprise et lui donner une base solide pour sa croissance future", déclare l'entreprise.

----------

Serabi Gold PLC - société brésilienne d'exploitation et de développement aurifère - signe un accord avec les représentants des communautés indigènes confirmant leur soutien au développement à long terme du projet Coringa et définissant les étapes à suivre pour achever le processus de consultation. L'accord a été signé avec l'Institut Kabu et l'Association indigène Mantino qui, ensemble, représentent toutes les communautés du territoire indigène de Bau. Les parties ont convenu de ne pas prendre de mesures pour suspendre le développement du projet Coringa, compte tenu des avantages économiques locaux directs et indirects à long terme. Au cours des 180 prochains jours, les parties achèveront tous les aspects restants du processus de consultation.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.