Une forte activité a été observée dans le complexe nucléaire nord-coréen après la commande de combustible pour les bombes par Kim - rapport

Le projet de surveillance de la Corée du Nord 38 North, basé à Washington, a déclaré que l'activité qu'il avait repérée, sur la base d'images prises les 3 et 17 mars, pourrait indiquer qu'un réacteur expérimental à eau légère (ELWR) sur le site de Yongbyon était sur le point d'être achevé et de passer à l'état opérationnel.

Le rapport indique que les images montrent qu'un réacteur de 5 mégawatts à Yongbyon continue de fonctionner et que la construction d'un bâtiment de soutien autour de l'ELWR a commencé. En outre, des rejets d'eau ont été détectés dans le système de refroidissement de ce réacteur. De nouveaux travaux de construction ont également été entrepris autour de l'usine d'enrichissement de l'uranium de Yongbyon, probablement dans le but d'accroître ses capacités.

"Ces développements semblent refléter la récente directive de Kim Jong Un visant à accroître la production de matières fissiles du pays afin de développer son arsenal d'armes nucléaires", ajoute le rapport, en référence au dirigeant nord-coréen.

Mardi, la Corée du Nord a dévoilé de nouvelles têtes nucléaires plus petites et a promis de produire davantage de matières nucléaires de qualité militaire afin d'élargir son arsenal, tout en dénonçant l'intensification des exercices militaires de la Corée du Sud et des États-Unis.

Les médias d'État ont déclaré que M. Kim avait ordonné la production de matières de qualité militaire d'une "manière prévoyante" afin de renforcer l'arsenal nucléaire du pays de manière "exponentielle".

Il n'est pas clair si la Corée du Nord a entièrement développé des ogives nucléaires miniaturisées nécessaires pour s'adapter aux armes plus petites qu'elle a montrées et les analystes disent que le perfectionnement de ces ogives serait très probablement un objectif clé si elle reprend les essais nucléaires pour la première fois depuis 2017.

La Corée du Sud et les États-Unis ont averti depuis le début de l'année 2022 que la Corée du Nord pourrait reprendre ses essais nucléaires à tout moment.

Dans un rapport publié l'année dernière, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) a estimé que la Corée du Nord avait assemblé jusqu'à 20 ogives nucléaires et possédait probablement suffisamment de matières fissiles pour fabriquer environ 45 à 55 dispositifs nucléaires.