La compagnie pétrolière portugaise Galp Energia a déclaré dimanche qu'elle avait achevé la première phase d'exploration du gisement de Mopane, au large de la Namibie, et qu'elle estimait qu'il pourrait contenir au moins 10 milliards de barils de pétrole.

Galp a déclaré avoir mené des opérations de test sur le puits Mopane-1X en janvier et sur le puits Mopane-2X en mars. Dans les deux puits, qui sont distants de 8 kilomètres, elle a déclaré que "d'importantes colonnes de pétrole léger ont été découvertes dans des sables de réservoir de haute qualité".

Le champ de Mopane est situé dans le bassin d'Orange, le long de la côte du pays d'Afrique australe, où Shell et la société française TotalEnergies ont fait plusieurs découvertes de pétrole et de gaz.

Galp a déclaré que les débits obtenus lors des tests ont atteint la limite maximale autorisée de 14 000 barils par jour, ce qui pourrait faire de Mopane une importante découverte commerciale.

"Dans le seul complexe de Mopane, et avant de forer des puits d'exploration et d'évaluation supplémentaires, les estimations d'hydrocarbures en place sont de 10 milliards de barils d'équivalent pétrole, voire plus", a déclaré M. Galp.

Galp détient une participation de 80 % dans la licence d'exploration pétrolière 83 (PEL 83), qui couvre une superficie de près de 10 000 kilomètres carrés dans le bassin d'Orange.

La Namibie pourrait devenir une nouvelle source de revenus pour Galp, qui détient actuellement d'importants investissements au large des côtes brésiliennes et est également présent dans un projet de gaz naturel dans le bassin de Rovuma, au Mozambique.

Galp a déjà indiqué qu'elle pourrait lancer un processus pour attirer d'autres investisseurs vers ses projets en Namibie, étant donné qu'ils pourraient atteindre une grande échelle.

Le groupe des producteurs de pétrole de l'OPEP+, qui a perdu l'Angola et d'autres acteurs au cours des dernières années, envisage la Namibie comme un membre potentiel alors qu'il met en place ce qui pourrait être la quatrième plus grande production africaine d'ici la prochaine décennie, a déclaré un responsable de l'industrie africaine à l'agence Reuters. (Reportage de Sergio Goncalves ; édition de Christina Fincher)