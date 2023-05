Malgré un resserrement du marché qui se profile à l'horizon, les cours pétroliers restent malmenés comme en attestent les scores puisque le Brent abandonne 10% en glissement mensuel, 13.6% sur les six derniers mois et 30% en glissement annuel ! Nous rappelons pourtant régulièrement dans cette rubrique que les fondamentaux des marchés pétroliers sont bons, avec une demande mondiale vigoureuse, portée par la réouverture de la Chine et une offre au contraire limitée ou plutôt pilotée par la politique de l'OPEP.

Du coup, comment interpréter cette contre-performance de l'or noir? Manifestement, les financiers croient de moins en moins à ce scénario "ciel bleu" décrit juste avant. En cause, les dernières données économiques mettent en relief le ralentissement économique qui prend forme aux USA et en Europe tandis que le réveil chinois peine à satisfaire les attentes des économistes. Dans ce cadre, le pétrole reste boudé.

Relevons tout de même que l'Agence internationale de l'énergie (IEA) ne partage pas cet avis. L'institut a encore une fois relevé sa prévision de croissance de la demande mondiale. L'IEA table désormais sur croissance de 2,2 millions de barils par jour (mbj) contre 2 mbj auparavant. Le refrain n'a pas changé : la Chine tracte la demande, mais également l'Inde et plus surprenant, le Moyen-Orient. Enfin, bien que l'offre russe fasse de la résistance, le marché se dirige vers un resserrement certain.

Pour finir, mettons le cap sur les Etats-Unis, qui vont également contribuer à modifier l'équilibre de ce marché. Après voir libéré d'importantes quantités de pétrole de leurs réserves stratégiques (environ 250 millions de barils depuis septembre 2021), le Département américain de l'énergie a lancé des appels d'offres pour reconstituer ces fameuses réserves. On parle toutefois de 3 millions de barils pour le moment, ce qui est relativement faible, mais l'information est claire : les Etats-Unis entament la reconstruction de leurs réserves stratégiques.

Graphiquement, les cours du Brent oscillent horizontalement entre 72 et 88 USD, les deux bornes d'un large trading range. La configuration est donc neutre. Une réaction positive à l'approche de la borne basse permet l'ouverture de positions longues, avec comme objectif, la borne haute à 88 USD.