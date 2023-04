Les cours pétroliers se sont remis la tête à l'endroit en peu de temps puisqu'en seulement un mois, le prix du Brent a progressé de 15%, passant de 72 à 83 USD le baril. Cette pression acheteuse mérite qu'on s'y arrête un instant avec quelques éléments de contexte.

Soulevez-nous, nous sommes mi-mars et les marchés financiers sont secoués par la faillite de la SVB aux Etats-Unis et le sauvetage de Crédit Suisse en Europe. Les craintes de récession grimpent en flèche, pénalisant le cours du brut, qui s'enfonce vers un nouveau plancher annuel, en l'occurrence, 70 USD pour la référence européenne. C'est dans ce contexte que l'OPEP+ a créé la surprise puisque neuf membres de l'organisation élargie ont annoncé s'imposer davantage de réductions de production. Au total, on parle d'une réduction de 1,66 million de barils par jour, qui inclut les 500.000 barils par jour que ne produit plus la Russie en réponse aux sanctions occidentales.

Ces coupes de production soutiennent les prix dans la mesure où les financiers estiment jusqu'à présent que la demande mondiale demeure robuste. Pour s'en persuader, il suffit de jeter un coup d'œil aux dernières statistiques économiques chinoises, qui confirment le redressement du pays, qui, je vous le rappelle, représente la moitié de la croissance de la demande mondiale cette année selon l'Agence internationale de l'énergie (IEA). L'IEA s'attend d'ailleurs à un marché encore plus tendu au cours du deuxième semestre du fait de la politique de l'OPEP+.

Résumé brièvement, c'est le duo OPEP+/Chine qui tracte les prix à court terme, la Chine, qui, via son PIB, ses importations et ses exportations dynamiques, démontre que le pays accélère sa réouverture, et l'OPEP+, qui asphyxie un peu plus l'offre mondiale à travers ses quotas de production.

Mais comme il y a toujours un mais, l'ombre de la récession à venir plane toujours sur les marchés. C'est ce risque qui calme les ardeurs des acheteurs à plus long terme.

Graphiquement, le cours du Brent a fortement progressé, mais a rencontré un obstacle de taille à proximité de la ligne des 88 USD, niveau qui constitue un plafond de verre depuis le début de l'année. Une séquence de respiration légitime prend donc forme et on attendra une cassure des 88 USD pour ouvrir des positions longues en direction des 98 USD.