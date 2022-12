Pétrole : Une année pour rien ? 22/12/2022 | 14:12 Jordan Dufee 22/12/2022 | 14:12 Envoyer par e-mail :

L'année 2022 touche bientôt à sa fin. C'est l'occasion de prendre un peu de recul sur la trajectoire des prix pétroliers, qui ont traversé deux semestres particulièrement antagonistes, avec un bond des prix durant les six premiers mois de l'année, avant une profonde décrue qui ramène les prix à leur niveau du 1er janvier, autour de 80 USD. Souvenez-vous, en début d'année, les cours du Brent ont tutoyé la ligne des 140 USD suite à l'invasion russe de l'Ukraine avant de se stabiliser autour de 120 USD. Un alignement des planètes lié en grande partie à une sévère crise énergétique puisque l'Asie manquait cruellement de charbon et l'Europe de gaz, synonyme d'aubaine pour le pétrole, qui peut dans certains cas servir de substitut, notamment dans la production d'électricité. En parallèle, le boycott du pétrole en provenance de l'Oural, ou plutôt les auto-sanctions que se sont infligés les acheteurs de pétrole russe, ont exacerbé les tensions sur les prix. Mais l'ambiance change du tout au tout à partir de l'été dernier. Les coupables ? Les craintes de récessions, qui font peser un risque certain sur la croissance de la demande en pétrole. La consommation de pétrole porte déjà les stigmates du ralentissement économique en cours, particulièrement en Chine, dont la demande nationale souffre de la politique sanitaire inflexible pour lutter contre la propagation du Covid-19. Preuve en est, la demande chinoise de pétrole devrait se contracter cette année, une première depuis 1990. Dans ce contexte, les financiers redoutent l'avènement d'une récession mondiale, qui mettrait davantage en péril la croissance de la demande. Force est de reconnaître que cette issue du crédit à l'OPEP, qui, même si c'est dans son intérêt, n'a jamais abandonné ses quotas de production malgré les sommations de la Maison Blanche. Clairvoyance ou excès de prudence, le cartel n'a pas modifié ses prévisions pour 2023 : après avoir progressé de 2,55 millions de barils par jour en 2022, la demande devrait croître de 2,25 mbj l'année prochaine.

