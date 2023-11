(Alliance News) - Le début de semaine morose pour les actions européennes s'est poursuivi ce mardi, les propos hawkish d'un banquier central américain soutenant le dollar et amenant certains à revoir leurs perspectives de taux d'intérêt pour la Réserve fédérale.

Les actions d'Associated British Foods étaient en hausse, après l'annonce d'un dividende spécial et d'un nouveau rachat d'actions, tout en saluant sa filiale Primark. Le groupe RS a quant à lui chuté en raison de la faiblesse de ses perspectives.

À Zurich, les actions d'UBS ont progressé malgré une perte après que l'entreprise a déclaré avoir "stabilisé Credit Suisse".

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 5,36 points, soit 0,1%, à 7 412,40. Le FTSE 250 était en hausse de 23,55 points, 0,1%, à 17 771,02 et l'AIM All-Share était en baisse de 0,86 point, 0,1%, à 697,02.

Le Cboe UK 100 est resté stable à 740,92, le Cboe UK 250 a augmenté de 0,3 % à 15 455,09, et le Cboe Small Companies est resté pratiquement inchangé à 12 935,31.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en baisse de 0,1 %.

Le Nikkei 225 de Tokyo a chuté de 1,3 %, le Shanghai Composite a clôturé sans changement en Chine, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,7 % en fin d'échanges. Le S&P/ASX 200 a baissé de 0,3% à Sydney.

À New York, le Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 0,1 %, le S&P 500 a augmenté de 0,2 % et le Nasdaq Composite a gagné 0,3 %.

"Les rendements obligataires américains ont rebondi et la hausse des actions s'est ralentie lundi. Le 10 ans américain a rebondi depuis le plus bas de vendredi dernier, et le S&P 500 a consolidé ses gains près des plus hauts de trois semaines. Les avis divergent sur la question de savoir si la reprise du risque de la semaine dernière est suffisamment solide pour se prolonger dans un rallye du Père Noël, ou si elle va tout simplement s'estomper. Tout dépend de ce qui importe le plus aux investisseurs. L'assouplissement des attentes de la Réserve fédérale et des autres banques centrales et la baisse des rendements souverains sont positifs pour les valorisations des actions, mais les discussions sur des taux potentiellement plus élevés pour longtemps, les signes croissants de ralentissement de l'économie mondiale et l'augmentation des risques de récession n'offrent pas de perspectives brillantes pour les actions jusqu'à la fin de l'année", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Lundi, le directeur de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, n'a pas crié victoire dans la lutte contre l'inflation.

Il a déclaré à Fox News que "nous devons laisser les données continuer à nous parvenir pour voir si nous avons vraiment remis le génie de l'inflation dans la bouteille, pour ainsi dire".

Avant de déclarer que "nous avons absolument terminé, nous avons résolu le problème", obtenons davantage de données et voyons comment l'économie évolue", a déclaré M. Kashkari.

Le dollar s'est remis de ses récentes faiblesses au début de la journée de mardi. La livre est tombée à 1,2327 USD mardi matin, contre 1,2385 USD au moment de la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. L'euro s'est replié à 1,0702 USD, contre 1,0736 USD. Face au yen, le dollar s'est acheté 150,27 yens, contre 149,37 yens.

Les mineurs et les majors du pétrole ont pesé sur le FTSE 100 en début de séance. Anglo American et Antofagasta ont chuté de 1,7% et 1,1% à la suite de données chinoises faibles. Les exportations chinoises ont diminué, ce qui est une mauvaise indication de l'économie mondiale, mais les importations ont augmenté, ce qui est un signe de reprise de la demande intérieure.

La baisse des prix du pétrole a pénalisé BP et Shell, qui ont respectivement perdu 1,1 % et 1,0 %.

Le baril de pétrole Brent est tombé à 83,71 USD en début de journée mardi, contre 86,00 USD en fin d'après-midi lundi.

"La tension entre le soutien des prix par les réductions de production de l'OPEP et l'impact de l'évaporation de la prime de poudrière au Moyen-Orient et du ralentissement de l'économie mondiale s'est pleinement manifestée cette nuit. Après qu'une extension de la réduction de la production de l'OPEP ait incité certains spéculateurs à acheter la baisse, entraînant un modeste rebond de 1% du pétrole, les prix plus élevés ont cédé à la réalité économique et à l'absence d'une conflagration plus large au Moyen-Orient", a commenté Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management.

AB Foods a augmenté de 6,4 %. L'entreprise a augmenté son dividende final, annoncé un dividende spécial et présenté un plan de rachat d'actions de 500 millions de livres sterling.

Elle a annoncé une hausse de ses bénéfices annuels, se débarrassant des "conditions météorologiques non saisonnières" qui menaçaient d'entraver le second semestre de sa branche de vente au détail Primark.

Le chiffre d'affaires du groupe pour l'exercice clos le 16 septembre a augmenté de 16 % pour atteindre 19,75 milliards de livres sterling, contre 17,00 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a augmenté d'un quart, passant de 1,08 milliard de livres sterling à 1,34 milliard de livres sterling.

"Au début de cet exercice, le groupe était confronté à des défis économiques très importants, causés en partie par des événements géopolitiques majeurs. En regardant l'année écoulée, il est clair pour moi que le groupe s'est extrêmement bien comporté et qu'il est par conséquent bien positionné pour l'année à venir", a déclaré le directeur général George Weston. "Bien que la demande des consommateurs reste incertaine, Primark est aussi bien placé qu'il ne l'a jamais été.

À lui seul, le chiffre d'affaires de Primark a augmenté de 17 % pour atteindre 9,01 milliards de livres sterling.

AB Foods, qui possède également des marques telles que Kingsmill et Silver Spoon, a déclaré que les coûts des matériaux et du fret étaient moins élevés, ce qui a permis de redresser les marges.

Elle a déclaré un dividende final de 33,1 pence par action, en hausse de 1,1 % par rapport à 29,9 pence. Elle a également annoncé un dividende spécial de 12,7 pence. Cela signifie que le dividende total pour l'année s'élève à 60,0 pence, soit une augmentation de 37 % par rapport à 43,7 pence. AB Foods a également annoncé un nouveau rachat de 500 millions de livres sterling, après avoir récemment conclu un rachat du même montant.

Le propriétaire de Sports Direct, Frasers Group, qui a également annoncé un rachat, a progressé de 4,0 %. Il rachètera pour 80 millions de livres sterling d'actions afin de réduire son capital social.

Ailleurs dans le commerce de détail, Watches of Switzerland a bondi de 9,8 % après avoir confirmé ses prévisions annuelles et fixé des objectifs ambitieux à plus long terme.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre au 29 octobre a augmenté d'environ 1,3 %, passant de 374 millions de livres sterling à 379 millions de livres sterling. L'entreprise a déclaré que la demande de montres de luxe "reste robuste". Pour l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires a baissé d'environ 0,5 % par rapport à l'année précédente, à 761 millions de livres sterling.

Le vendeur de montres prévoit toujours une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant de 8 % à 11 % pour l'ensemble de l'année. À plus long terme, il prévoit de doubler ses ventes et ses bénéfices d'ici à l'exercice 2028, conformément au "plan à long terme" du WoSG.

Le directeur général, Brian Duffy, a déclaré : "Le plan à long terme présenté aujourd'hui témoigne de notre confiance en notre capacité à plus que doubler nos ventes et nos bénéfices entre l'exercice 23 et l'exercice 28, et à franchir le cap des 3 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires, tout en renforçant l'effet de levier opérationnel et en accélérant les projets de nouvelles salles d'exposition et les fusions-acquisitions."

Parmi les grandes capitalisations, le distributeur de produits industriels et électroniques RS Group a annoncé une baisse de ses bénéfices au premier semestre, dans un contexte commercial plus difficile que prévu. L'action a chuté de 5,2 %.

Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 septembre a diminué de 0,8 %, passant de 1,46 milliard de livres sterling à 1,45 milliard de livres sterling.

Le bénéfice avant impôt a diminué de 31 %, passant de 182,5 millions de livres sterling à 126,3 millions de livres sterling.

"RS a réalisé une performance résistante sur des marchés difficiles, qui ont été plus difficiles que prévu au début de l'année. Le chiffre d'affaires de l'industrie a été solide malgré un environnement macro et géopolitique difficile, mais la faiblesse cyclique de l'électronique a été exacerbée par le déstockage des clients", a déclaré Simon Pryce, PDG de la société.

Naked Wines a chuté de 30 %. Le vendeur de vin prévoit désormais une baisse des ventes annuelles comprise entre 12 et 16 %. Il prévoyait auparavant une baisse comprise entre 8 et 12 %.

Les transactions sur le marché américain ont été "plus faibles que prévu", a averti Naked Wines.

L'entreprise a également annoncé que Nick Devlin avait démissionné de son poste de PDG avec effet immédiat. Le fondateur et président du conseil d'administration, Rowan Gormley, devient président exécutif par intérim. M. Devlin reste président de Naked Wines USA "pendant la période de pointe" avant de quitter le groupe.

À Zurich, les actions d'UBS ont augmenté de 4,2 %. Elle a annoncé une perte plus importante que prévu pour le troisième trimestre. La banque, qui vient d'acquérir Credit Suisse, a déclaré que les revenus du troisième trimestre 2023 ont augmenté de 42 % en glissement annuel, passant de 8,24 milliards de dollars à 11,70 milliards de dollars.

Elle a enregistré une perte nette attribuable aux actionnaires de 781 millions de dollars, contre un bénéfice de 1,74 milliard de dollars, plus importante que la perte de 444 millions de dollars attendue selon le consensus compilé par la société.

"Nous avons maintenant stabilisé le Credit Suisse et continué à développer notre franchise grâce à l'acquisition de nouveaux clients et à des gains de part de portefeuille, ainsi qu'au succès continu de notre stratégie de fidélisation et de reconquête de la clientèle", a déclaré UBS.

L'or s'est négocié à 1 968,12 USD l'once peu après l'ouverture des marchés boursiers européens mardi, en baisse par rapport aux 1 982,98 USD enregistrés à la clôture des marchés boursiers lundi.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

