L'offre mondiale de pétrole devrait s'améliorer au cours des six à huit prochaines semaines en raison de la maintenance des raffineries, même si l'offre de brut acide restera serrée, a déclaré Russell Hardy, directeur général de Vitol, le plus grand négociant indépendant de pétrole au monde.

S'exprimant lors de la conférence APPEC à Singapour lundi, M. Hardy a déclaré que l'économie du brut acide resterait plus forte que celle du brut non corrosif en raison des réductions de l'OPEP+.

"En raison des réductions de l'OPEP+, l'offre (de brut acide) n'est pas suffisante pour toutes ces raffineries complexes en Inde, au Koweït, à Jizan, à Oman et en Chine", a-t-il déclaré.

"Ils veulent tous acheter du brut acide, mais il ne s'agit pas vraiment d'une offre occidentale, elle provient principalement du Golfe arabe. Il y a trop de clients et pas assez de matières premières pour tout le monde.

M. Hardy a également déclaré que les prix du pétrole Brent étaient "assez stables", se situant entre 72 et 88 dollars le baril depuis près d'un an. La volatilité des prix provient du marché des produits plutôt que du pétrole brut, a-t-il ajouté.

"La volatilité provient des produits parce que la capacité de raffinage est très, très limitée. De nombreuses raffineries ont fermé pendant le COVID et l'Ouest n'a pas vraiment la capacité de production dont il a besoin, maintenant que les exportations russes se dirigent vers l'Asie", a déclaré M. Hardy.

Le prix mondial du pétrole brut, le Brent, a rebondi au cours des deux derniers mois pour dépasser les 80 dollars le baril après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés - un groupe connu sous le nom d'OPEP+ - ont intensifié les réductions de l'offre. [O/R]

Les analystes s'attendent à ce que l'Arabie Saoudite, leader de facto de l'OPEP, prolonge la réduction de la production de 1 million de barils par jour pour un quatrième mois en octobre.

SANCTIONS CONTRE LA RUSSIE

En ce qui concerne la Russie, M. Hardy a déclaré que les sanctions occidentales à l'encontre du pays fonctionnaient puisque le pétrole russe se négocie à des niveaux de prix inférieurs.

"Les sanctions occidentales à l'encontre de la Russie fonctionnent [...]. En ce sens qu'elles génèrent des revenus moindres ou plus faibles, des prix de facturation plus bas pour les produits russes", a-t-il déclaré.

"Le revers de la médaille des sanctions est qu'elles créent des liens plus forts entre les pays des BRICS... Je pense donc qu'il s'agit d'un aspect très négatif", a-t-il ajouté, en référence au groupe des principales économies émergentes des BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud.

En décembre dernier, les pays du G7 ont plafonné les prix du pétrole russe afin de limiter les revenus de la Russie après son invasion de l'Ukraine.

M. Hardy a également déclaré que la production pétrolière iranienne atteignait environ 3,1 millions de barils par jour (bpj) et qu'il s'attendait à ce qu'un peu plus de pétrole soit exporté légalement du Venezuela, étant donné que davantage de licences d'exportation ont été accordées.

En août, le ministre iranien du pétrole a été cité par les médias d'État comme ayant déclaré que la production de pétrole brut du pays atteindrait 3,4 millions de bpj d'ici la fin du mois de septembre, malgré le maintien des sanctions américaines.

L'industrie pétrolière vénézuélienne fait également l'objet de sanctions et sa production a baissé d'environ 750 000 bpj, contre 2 millions de bpj auparavant.

Les autorités américaines sont en train de rédiger une proposition qui assouplirait les sanctions imposées au secteur pétrolier vénézuélien, permettant ainsi à un plus grand nombre d'entreprises et de pays d'importer son pétrole brut, si le pays sud-américain s'engage sur la voie d'une élection présidentielle libre et équitable.