L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en baisse ce lundi, avec des contrats à terme en baisse de 0,18%.

* PLUS500 : Plus500 a fait état d'une chute de 43% de ses bénéfices au premier semestre lundi, alors que la plateforme britannique de commerce en ligne est confrontée à une baisse des volumes de transactions.

* TELEGRAPH : Le Daily Mail and General Trust a fait part à la banque britannique Lloyds de son intérêt pour une offre potentielle sur le Telegraph, a déclaré un porte-parole à Reuters samedi.

* MARCHE DE L'EMPLOI : Les employeurs britanniques prévoient d'augmenter les salaires de 5% au cours de l'année à venir et font de plus en plus de contre-offres pour garder le personnel qui est tenté par des salaires plus élevés dans des entreprises concurrentes, selon une enquête qui a ajouté aux signes de chaleur inflationniste sur le marché de l'emploi.

* YOUGOV : YouGov envisage une cotation aux Etats-Unis après qu'une récente acquisition a renforcé les opérations de l'institut de sondage britannique afin d'examiner un tel mouvement sur son marché "naturel", a déclaré le président non exécutif Stephan Shakespeare au Financial Times.

* PÉTROLE : Pétrole

Les prix du pétrole ont baissé de plus de 1%

Lundi, les inquiétudes concernant la reprise économique chancelante de la Chine et un dollar plus fort ont pesé contre sept semaines de gains sur le resserrement de l'offre suite aux réductions de la production de l'OPEP+.

* OR : Les prix de l'or ont chuté à leur plus bas niveau en plus de cinq semaines lundi, alors que le dollar et les rendements obligataires se sont renforcés avant le compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine cette semaine, qui pourrait guider les attentes sur les taux d'intérêt futurs.

* MÉTAUX : Le prix du cuivre a baissé lundi, prolongeant les pertes de la semaine précédente sur les inquiétudes concernant le secteur immobilier chinois et la pression d'un dollar plus fort.

