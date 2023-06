L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en baisse lundi, avec des contrats à terme en baisse de 0,48%.

* ASTRAZENECA : Le fabricant de médicaments AstraZeneca élabore un plan pour se séparer de ses activités en Chine, et la cotation d'une unité distincte à Hong Kong est considérée comme une option, a rapporté le FT.

* RIO TINTO : Rio Tinto a déclaré qu'un train de minerai de fer autopiloté avait déraillé en Australie occidentale samedi, mais que personne n'avait été blessé dans l'incident.

* MANUFACTURIERS : Make UK, la principale organisation professionnelle du secteur manufacturier britannique, a revu à la hausse ses perspectives pour cette année grâce à une forte demande pour l'aéronautique et l'électronique, mais a déclaré qu'elle s'attendait toujours à une baisse de la production sur l'ensemble de l'année.

* PRIX DES MAISONS : Les prix demandés pour les maisons britanniques ont baissé en juin pour la première fois en six ans, indiquant un ralentissement estival plus tôt que d'habitude, selon une enquête.

* MORRISONS : Le supermarché britannique Morrisons a déclaré qu'il réduisait les prix de 47 produits d'une moyenne de plus de 25%, dans un autre signe que la flambée de l'inflation pourrait s'atténuer.

* PÉTROLE : Les cours mondiaux du pétrole ont perdu plus d'un dollar lundi, revenant sur leurs gains de la semaine dernière, les interrogations sur l'économie chinoise l'emportant sur les réductions de production de l'OPEP+ et la septième baisse consécutive du nombre de plates-formes pétrolières et gazières en activité aux États-Unis.

* OR : Les prix de l'or ont baissé dans les échanges légers lundi, sous la pression d'un dollar plus fort, alors que les investisseurs évaluent la voie à suivre pour les taux d'intérêt après les remarques hawkish des décideurs de la Réserve fédérale américaine.

* L'indice britannique FTSE 100 a progressé vendredi, les valeurs défensives telles que les services publics et la santé menant la charge, tandis que le principal fournisseur de matériaux de construction Travis Perkins s'est effondré après un avertissement sur les bénéfices.

