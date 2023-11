L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en hausse jeudi, avec des contrats à terme en hausse de 0,27%.

* VIRGIN MONEY : Virgin Money UK a déclaré

un bénéfice annuel inférieur aux estimations du marché

Virgin Money UK a annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations du marché, en raison de la pression exercée sur les marges de prêt et de l'inflation persistante qui a réduit les rendements des banques britanniques.

* PZ CUSSONS : Le fabricant de savon PZ Cussons a déclaré qu'il ne s'attendait qu'à un excédent de trésorerie minime dans ses activités au Nigeria, au-delà de ce qui est nécessaire pour le commerce à la fin de l'exercice financier en cours.

* OFGEM : Le régulateur britannique de l'énergie Ofgem

a relevé son plafond de prix pour les factures d'énergie des ménages

à partir de janvier à un niveau annuel de 1 928 livres (2 402,48 dollars) pour un ménage type à double combustible, reflétant la hausse des coûts de l'énergie en gros à l'échelle internationale.

* JET2 : La compagnie de voyage britannique Jet2 a enregistré un bond de 19 % de son bénéfice d'exploitation pour les six mois allant jusqu'à la fin du mois de septembre, après avoir emmené plus de personnes en vacances, dont une plus grande partie a opté pour des voyages à forfait à plus forte marge.

* PAIEMENTS AU ROYAUME-UNI : La Grande-Bretagne a besoin d'une "alternative numérique" aux cartes Visa et Mastercard pour les paiements, quelles que soient les mesures prises par les régulateurs, selon un rapport commandé par le gouvernement mercredi.

* MÉTAUX : Les prix du nickel ont chuté, le contrat de Londres atteignant son niveau le plus bas depuis plus de deux ans et demi.

* OR : Les prix de l'or ont augmenté, frôlant le niveau clé de 2000 dollars l'once, alors que la faiblesse générale du dollar américain et la baisse des rendements des bons du Trésor ont stimulé la demande de lingots.

* PÉTROLE : Les prix du pétrole ont chuté de plus de 1%, prolongeant les pertes de la session précédente, après que l'OPEP+ ait reporté une réunion ministérielle, conduisant à la spéculation que les producteurs pourraient réduire la production moins que prévu.

