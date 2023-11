L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en baisse vendredi, avec des contrats à terme en baisse de 0,23%.

* BARCLAYS : Barclays travaille sur des plans visant à économiser jusqu'à 1 milliard de livres (1,25 milliard de dollars), ce qui pourrait impliquer la suppression de 2.000 emplois, principalement dans le back-office de la banque britannique, a déclaré à Reuters une personne ayant une connaissance directe de ces propositions.

* CONSOMMATEUR BRITANNIQUE : Les consommateurs britanniques sont devenus plus optimistes quant aux perspectives de l'économie et de leurs finances personnelles ce mois-ci, mais leur humeur reste loin des niveaux d'avant la crise du Kosovo, a déclaré la société d'études de marché GfK.

* Les entreprises britanniques ont signalé un retour marginal à la croissance en novembre après trois mois de contraction, mais la baisse des commandes s'est poursuivie face à la hausse des taux d'intérêt et à la faiblesse de la demande, selon une enquête.

* OR : L'or est resté stable, s'apprêtant à enregistrer son deuxième gain hebdomadaire consécutif, soutenu par un dollar américain plus faible, les marchés étant de plus en plus confiants dans le fait que la Réserve fédérale en a fini avec ses hausses de taux d'intérêt.

* CRUDE BRENT : Les contrats à terme sur le Brent ont légèrement baissé vendredi, prolongeant les pertes de la session précédente, alors que les traders spéculent sur la possibilité que l'OPEP+ parvienne à un accord sur de nouvelles réductions de la production.

* METAL : Les prix du cuivre à Londres sont restés stables, se dirigeant vers un deuxième gain hebdomadaire consécutif, les efforts de la Chine pour stimuler son économie et son secteur immobilier ayant stimulé l'optimisme de la demande dans le plus grand consommateur de métal au monde.

* FTSE 100 : Le FTSE 100 britannique a clôturé en hausse jeudi, les valeurs énergétiques ayant progressé, tandis que les investisseurs ont analysé les données économiques pour évaluer l'état de l'économie, un jour après que le ministre des Finances Jeremy Hunt ait annoncé un budget intérimaire.

