L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en hausse vendredi, avec des contrats à terme en baisse de 0,18%.

* ANGLO AMERICAN : Le minier mondial Anglo American a déclaré qu'il visait à réduire les coûts dans l'ensemble de ses activités d'ici la fin de 2024, en réduisant la production d'environ 4%.

* BERKELEY : Le constructeur britannique de maisons haut de gamme Berkeley s'est joint à ses pairs du secteur pour souligner l'importance de l'investissement dans la construction de maisons.

conditions commerciales difficiles

sur le marché de l'immobilier, les coûts élevés des prêts hypothécaires et la faiblesse de la toile de fond macroéconomique continuant à faire fuir les acheteurs.

* FLUTTER ENTERTAINMENT : Le groupe de jeux Flutter Entertainment a déclaré qu'il travaillait sur une date de cotation effective de ses actions ordinaires à la Bourse de New York pour le 29 janvier et qu'il prévoyait également d'annuler sa cotation secondaire à Dublin le même jour.

*IG : La plateforme britannique de trading en ligne IG Group a nommé Breon Corcoran au poste de directeur général, à compter de janvier 2024.

* SHELL : Shell voit une opportunité d'investissement de 5 milliards de dollars dans le pétrole offshore au Nigeria et s'est engagé à dépenser 1 milliard de dollars supplémentaires dans les cinq à dix ans pour augmenter la production de gaz naturel pour l'approvisionnement domestique et les exportations, a déclaré jeudi un porte-parole présidentiel, citant le directeur des opérations gazières et en amont de Shell.

* MÉTAUX : Prix du cuivre

avancé

Le prix du cuivre a progressé, soutenu par les attentes d'une amélioration de la demande de la Chine, principal consommateur de métaux, après que les données sur les exportations du pays aient montré des signes de reprise.

* PÉTROLE : Les indices pétroliers se dirigeaient vers une septième baisse hebdomadaire consécutive en raison des inquiétudes concernant l'excédent de l'offre mondiale et la faible demande chinoise, bien que les prix aient regagné du terrain vendredi après que l'Arabie saoudite et la Russie aient appelé d'autres membres de l'OPEP+ à se joindre aux réductions de la production.

