Bank of America (BofA) Global Research a relevé ses prévisions de prix du pétrole Brent et WTI pour 2024, citant l'escalade des tensions géopolitiques et le maintien des restrictions de l'offre par le groupe des producteurs de l'OPEP+.

La banque s'attend désormais à ce que les prix du pétrole brut Brent et WTI atteignent cette année une moyenne de 86 dollars et 81 dollars le baril respectivement, les prix des deux atteignant un pic de 95 dollars le baril pendant l'été.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent se négociaient autour de 89 dollars le baril à 0902 GMT mercredi, tandis que les contrats à terme sur le pétrole américain West Texas Intermediate se négociaient autour de 85 dollars le baril.

"Nous estimons maintenant que l'amélioration des prévisions de croissance économique a contribué à pousser les marchés pétroliers mondiaux vers un déficit au 2T24 et au 3T24 d'environ 450 000 barils par jour", a déclaré BofA dans une note de recherche, qui n'incluait pas ses prévisions précédentes.

"Les troubles géopolitiques ont également stimulé la demande de pétrole grâce à l'allongement des routes commerciales et ont eu un impact sur l'offre en réduisant la capacité de raffinage par le biais d'attaques sur l'infrastructure énergétique russe", a déclaré la banque.

Mardi, un drone ukrainien a pris pour cible la troisième plus grande raffinerie de pétrole de Russie, située à environ 1 300 km des lignes de front, touchant une unité responsable du traitement d'environ 155 000 barils de brut par jour (bpj).

Le mois dernier, les membres de l'OPEP+, menés par l'Arabie saoudite et la Russie, ont accepté d'étendre les réductions volontaires de la production de pétrole de 2,2 millions de bpj au deuxième trimestre. (Reportage de Daksh Grover et Brijesh Patel à Bengaluru ; rédaction de Jason Neely et Mark Potter)