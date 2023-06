Le poids des mégacapitalisations technologiques, d'étranges règles de reporting pour une prochaine réunion de l'OPEP et davantage de souffrance pour les consommateurs et les entreprises en Australie : voici quelques-uns des sujets qui préoccupent les marchés à l'approche de la mi-temps de l'année 2023.

Kevin Buckland à Tokyo, Ira Iosebashvili à New York et Dhara Ranasinghe, Karin Strohecker et Amanda Cooper à Londres vous donnent un aperçu de la semaine à venir sur les marchés.

1/LE RALLYE LE PLUS ÉTROIT DE CE SIÈCLE

Certains investisseurs s'inquiètent de plus en plus de la concentration des gains de l'indice S&P 500 sur une poignée de mégacapitalisations.

Le poids combiné de cinq valeurs - Apple, Microsoft, Alphabet, la société mère de Google, Amazon et Nvidia - représente désormais 25 % de la valeur de marché de l'indice S&P 500, une tendance récemment renforcée par l'engouement pour l'intelligence artificielle. Les données de la Deutsche Bank montrent que l'indice S&P 500 à pondération égale, baromètre de l'action moyenne, accuse le plus grand retard sur le S&P 500 depuis 1999.

Un rallye tiré par une poignée d'actions soulève des questions sur la santé du marché dans son ensemble et risque d'engendrer de la volatilité si les investisseurs abandonnent ces mégacapitalisations.

2/PREMIER ENTRÉ, PREMIER SORTI

Les banques centrales des marchés émergents ont rapidement resserré leur politique au début de l'année 2021 lorsque les pressions sur les prix se sont accélérées, devançant ainsi les principales banques centrales des pays développés, y compris la Fed. Aujourd'hui, elles semblent à nouveau être les premières à sortir des starting-blocks, les baisses de taux étant de plus en plus à l'ordre du jour.

La Hongrie est devenue la première banque européenne à abaisser ses taux en mai, après l'Uruguay, qui a donné le coup d'envoi du cycle de réduction des taux en Amérique latine en avril, tandis que le Sri Lanka a surpris les marchés en réduisant ses taux de 250 points de base le 1er juin.

Mais le tableau est contrasté : Les décideurs polonais devraient maintenir les taux à 6,75 % mardi, même si l'on s'attend de plus en plus à une baisse plus tard dans l'année. Les marchés pourraient devoir attendre jusqu'en 2024 pour l'Inde, où la prochaine décision est attendue jeudi. La Russie devrait maintenir son taux à 7,5 % vendredi.

INVITATION 3/A BRUT

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires se réunissent dimanche pour discuter de la production de pétrole. L'événement attire une foule de journalistes du monde entier, qui se bousculent en bas des escaliers du secrétariat de l'OPEP pour accéder à la mêlée de presse précédant la réunion.

La lecture des runes est plus délicate que d'habitude. Non seulement l'OPEP+ émet des signaux contradictoires quant à la production attendue, mais le groupe a également interdit à plusieurs grands organes de presse d'assister à la conférence de presse, notamment Reuters et Bloomberg.

Les journalistes qui n'ont pas reçu d'invitation peuvent toujours interroger les ministres du pétrole lorsqu'ils traversent les halls des hôtels luxueux de Vienne, mais ils ne seront pas admis à la conférence de presse officielle.

Le prix du pétrole, quant à lui, est aujourd'hui environ la moitié de ce qu'il était en mars 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, soit environ 72 dollars le baril.

4/VEILLE D'INTERVENTION

Le yen a chuté de plus de 5 % depuis le début du mois de mars pour atteindre son plus bas niveau depuis six mois face à un dollar qui résiste bien.

C'est suffisant pour mettre les autorités japonaises mal à l'aise, et Masato Kanda, diplomate en chef chargé des questions monétaires, a prévenu que le Japon surveillerait de près l'évolution des devises et n'exclurait aucune option.

L'intervention sur le marché des changes est considérée comme une perspective lointaine, mais les opérateurs seront probablement attentifs aux commentaires des décideurs politiques dans les jours à venir, après que les représentants du ministère des finances, de la Banque du Japon et de l'organisme de surveillance financière du Japon se soient réunis mardi. Ces réunions peuvent être un prélude à de nouvelles actions.

Les traders japonais ne sont pas les seuls à surveiller les interventions. La couronne suédoise n'a jamais été aussi faible par rapport au dollar et à l'euro depuis plus de dix ans, ce qui accentue les pressions inflationnistes. La faiblesse de la monnaie est un problème, mais l'intervention ne serait qu'un dernier recours, déclare Per Jansson, gouverneur adjoint de la banque centrale.

Cette détermination pourrait bien être mise à l'épreuve.

5/RBA, ÇA FAIT MAL

La Reserve Bank of Australia déclare que la lutte contre l'inflation est loin d'être gagnée et que le public devrait se préparer à souffrir davantage.

Cela pourrait se produire dès la prochaine réunion de mardi, les marchés tablant sur une hausse d'environ 30 %.

L'économie a montré des signes de ralentissement jusqu'à cette semaine, lorsque les prix à la consommation ont augmenté beaucoup plus que prévu en avril, ce qui a fait chuter les stocks à leur plus bas niveau depuis deux mois.

Les taux sont déjà au plus haut depuis 11 ans après une hausse surprise le mois dernier, que le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, a justifiée en disant qu'il voulait envoyer un message clair aux ménages et aux entreprises, à savoir que la banque centrale ferait tout ce qu'il faut.

Les décideurs politiques doivent également garder un œil sur leur principal partenaire commercial, la Chine, où une reprise post-pandémique hésitante risque d'éroder les exportations australiennes de minerais et d'énergie.