Les attaques menées en mer Rouge par des militants houthis soutenus par l'Iran contre des navires ont porté un nouveau coup aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les perturbations du transport maritime par le canal de Suez, la voie maritime la plus courte entre l'Europe et l'Asie, ont réduit l'approvisionnement en pétrole, en céréales et en de nombreux autres produits.

Cinq fonds spéculatifs ont partagé cinq idées sur la manière de tirer parti de l'incertitude. Leurs points de vue ne représentent pas des recommandations ou des positions commerciales, qu'ils ne peuvent pas révéler pour des raisons réglementaires.

1/ CAYLER CAPITAL

* Fonds spéculatif axé sur les matières premières

* Taille : 54 millions de dollars

* Fondé en 2019

* Principale opération : spread d'options

Le fondateur de Cayler Capital, Brent Belote, privilégie une opération sur options.

Il s'agit de vendre un spread d'options de vente sur les contrats à terme de pétrole de décembre 2024, un moyen de couvrir les paris si le pétrole tombait dans une fourchette comprise entre 60 et 50 dollars le baril, et d'acheter simultanément cinq fois plus d'options d'achat qui seraient payantes si les contrats de décembre atteignaient 120 dollars en 2024.

Une option parie sur le fait qu'un actif atteindra une certaine valeur, ou prix d'exercice.

M. Belote a fait remarquer que la vente de 100 options de vente similaires et l'achat de 500 options d'achat auraient rapporté plus de 4 millions de dollars si elles avaient été vendues juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Pour que l'opération fonctionne, il faut que les perturbations dans la mer Rouge réduisent les approvisionnements à un point tel que l'OPEP serait incapable de faire face à la perte, a déclaré M. Belote, en faisant référence au groupe de producteurs de pétrole.

"Le principal facteur défavorable est que l'OPEP dispose d'une bonne partie de sa capacité de réserve grâce aux réductions volontaires de la production de pétrole", a-t-il déclaré. Dans le cas contraire, le prix du pétrole aurait déjà dépassé les 100 dollars, a-t-il ajouté.

2/ SVELLAND CAPITAL

* Fonds spéculatif sur les matières premières

* Taille : environ 400 millions de dollars

* Création : 2016

* Principale activité : Transporteurs de GNL longs

Nadia Martin Wiggen, directrice de Svelland Capital, s'attend à ce que la demande des compagnies maritimes transportant du gaz naturel liquéfié, qui est transformé en gaz pour le chauffage et la cuisine, augmente à long terme.

Cela s'explique par l'augmentation de la production et des expéditions américaines, la reprise de la demande chinoise, l'essor de l'économie indienne et le rôle accru du gaz naturel dans la transition vers les énergies renouvelables.

Les perturbations en mer Rouge ont allongé les délais de livraison du GNL et le besoin d'un plus grand nombre de navires pour l'acheminer s'est accru.

"Bien que le monde soit de plus en plus polarisé, il ne peut fonctionner sans accès à l'énergie", a déclaré Mme Wiggen.

3/ AUSPICE CAPITAL

* La gestion systématique des matières premières

* Taille : 1 milliard de dollars

* Création : 2006

* Principales activités : achat et vente de plusieurs produits de base

Tim Pickering, fondateur d'Auspice Capital, explique que le fonds, qui suit systématiquement les tendances, dépend de plus en plus de stratégies à court terme en l'absence d'une orientation claire du marché à long terme.

Cela s'est traduit par des paris à découvert sur les céréales et les matières premières en général, parmi les nombreuses positions longues et courtes du fonds sur les énergies, les métaux et les matières premières.

Les perturbations de la mer Rouge ont fait augmenter le nombre de cargaisons de céréales détournées en Afrique, ce qui a allongé les délais de livraison et réduit l'offre.

"Nous prévoyons une hausse générale des matières premières à l'approche de 2024", a déclaré M. Pickering.

4/ RAIN TREE PARTNERS

* Fonds d'actions long/short

* Taille : non communiquée

* Création : 2023

* Commerce clé : Entreprises de transport maritime et de conteneurs en Chine longue

Gengwei Lin, cofondateur et PDG de l'entreprise, estime que les turbulences de la mer Rouge devraient être de courte durée et qu'elles n'ont pas encore eu d'impact considérable sur les chaînes d'approvisionnement et les fournisseurs mondiaux.

Mais comme les coûts d'expédition à court terme ont grimpé en flèche, Gengwei Lin privilégie l'exposition aux grandes compagnies maritimes chinoises.

"La Chine est le plus grand importateur de pétrole au monde, mais aussi le plus grand exportateur de marchandises, et la crise profite aux sociétés de transport maritime", a-t-il déclaré.

L'indice du fret conteneurisé de Shanghai, qui mesure les tarifs non contractuels des expéditions de conteneurs au départ des ports chinois, a bondi de 120 % depuis décembre. En revanche, le marché boursier chinois dans son ensemble a baissé de près de 7 % depuis le début du mois.

M. Lin s'est également montré positif à l'égard des conteneurs, qui bénéficient du réacheminement des navires.

5/ FONDS RIVERPARK

* Stratégies en actions, revenu fixe et capital-risque

* Taille : 2 milliards de dollars

* Création : 2006

* Principale activité : acheter des entreprises confrontées à des problèmes de chaîne d'approvisionnement.

Conrad van Tienhoven, gestionnaire de portefeuille chez RiverPark, estime que les attaques des militants houthis contre les navires ne devraient pas durer plus de 12 à 18 mois.

Compte tenu de ce scénario, il voit des opportunités d'acheter des sociétés de consommation qui se négocient à la baisse cette année en raison des inquiétudes liées à la chaîne d'approvisionnement, telles que les biens de consommation et les fabricants d'automobiles.

Les marques de distribution Nike et Lululemon ont respectivement baissé de 7,5 % et 6 % cette année.

M. Van Tienhoven estime que ces deux sociétés disposent de stocks excédentaires pour faire face aux problèmes logistiques à court terme.

Il a ajouté que le constructeur automobile Tesla pourrait également devenir une opportunité d'achat s'il rate un à trois chiffres de production d'affilée et que ses actions se négocient à la baisse. Les actions de Tesla ont baissé de près de 16 % ce mois-ci.

Tesla a déclaré qu'il suspendrait temporairement la plupart de la production de voitures dans son usine près de Berlin, citant un manque de composants en raison des changements dans les itinéraires de transport liés aux perturbations de la mer Rouge.

Les entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.