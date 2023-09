Le fils aîné de l'homme fort de l'est de la Libye, Khalifa Haftar, a déclaré lundi qu'il était ouvert à une candidature à la présidence, mais a averti que des élections nationales dans ce pays membre de l'OPEP ne pourraient avoir lieu que si le pays était stable et qu'un nouveau gouvernement unifié était en place.

La Libye a connu peu de paix et de sécurité depuis le soulèvement de 2011 soutenu par l'OTAN et s'est divisée en 2014 entre les factions belligérantes de l'est et de l'ouest. Bien que la guerre ait cessé après un cessez-le-feu en 2020, les principaux chefs de faction ne se font guère confiance.

De nombreux Libyens soupçonnent leurs dirigeants politiques de n'avoir que peu d'intérêt pour un règlement durable ou pour des élections qui pourraient les évincer des postes d'autorité qu'ils occupent depuis des années.

Elseddik Haftar, qui, contrairement à son père âgé de 79 ans, n'a pas de responsabilités militaires, a de plus en plus soigné son image publique et sur les réseaux sociaux, alors que l'on ne sait pas si son père a toujours l'intention de se présenter à la présidence à l'avenir.

Lors d'une interview, M. Elseddik, 43 ans, a défendu le rôle de sa famille dans le pays et a cherché à se présenter comme le représentant de la jeune génération libyenne.

"Je pense avoir tous les moyens de soulager et de stabiliser la Libye, et de mettre en place la cohésion et l'unité des Libyens", a-t-il déclaré à Paris par l'intermédiaire d'un interprète.

Lorsqu'on lui a demandé s'il serait candidat à une future élection présidentielle, il a répondu que tout dépendrait des conditions du moment, mais il a tenu à préciser que s'il se présentait, il représenterait tous les Libyens.

"Si les Libyens voient que je peux apporter une valeur ajoutée, changer les choses, pourquoi pas ?

Avant que les élections présidentielles puissent avoir lieu, les Nations unies font pression pour que des élections législatives soient organisées dans tout le pays. Le 22 août, elles ont indiqué qu'avant de procéder à de telles élections, il fallait d'abord mettre en place un gouvernement unifié, accepté par tous les principaux acteurs, pour conduire le pays jusqu'aux élections.

Le gouvernement d'union nationale (GUN) de Tripoli, reconnu par la communauté internationale et dirigé par Abdulhamid Dbeibah, n'a pas été accepté par le parlement basé dans l'est du pays depuis le début de l'année 2021, après l'échec d'une tentative d'organiser des élections nationales.

M. Haftar a déclaré qu'il n'avait pas de problème "personnel" avec le gouvernement actuel, mais qu'il fallait mettre en place un nouveau gouvernement de technocrates ayant pour mission claire de préparer les élections.

"Nous ne pouvons pas organiser des élections avec le gouvernement Dbeibah. C'est impossible", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il ne s'opposait pas aux lois électorales actuelles qui attendent d'être approuvées par le parlement.

Les dangers du conflit non résolu en Libye sont apparus clairement le mois dernier lorsque des factions armées se sont affrontées à Tripoli, faisant 55 morts lors des pires affrontements que la région ait connus depuis des années.

M. Haftar a déclaré qu'il ne pouvait y avoir d'élections si la situation sécuritaire n'était pas stabilisée dans l'ensemble du pays.

"S'il n'y a pas de stabilité, les élections ne seront pas libres", a-t-il déclaré.