Kotak Life Insurance mise sur des secteurs tels que la défense, les biens d'équipement, l'ingénierie, les services financiers et les produits chimiques spécialisés, alors que le cycle d'investissement indien reprend et que le gouvernement met en place des programmes de "substitution des importations" pour promouvoir les entreprises locales, a déclaré Hemant Kanawala, son responsable des investissements en actions.

M. Kanawala a déclaré à Reuters que ses fonds étaient "surpondérés" sur les banques, les biens d'équipement et les produits chimiques, et "sous-pondérés" sur les services publics et le pétrole et le gaz.

"Nous parierons sur le thème de l'investissement", a déclaré M. Kanawala, qui gère des fonds d'une valeur de 105 milliards de roupies.

"L'autre thème plus long et plus large sur lequel nous jouons est celui de l'endroit où le gouvernement essaie de promouvoir la substitution des importations", a-t-il déclaré, ajoutant que la défense est l'un de ces secteurs.

La production de défense de l'Inde a augmenté de plus de 12 % au cours de la dernière année fiscale et a franchi pour la première fois le seuil des 1 000 milliards de roupies, alors que le pays tente de réduire sa dépendance à l'égard des importations en provenance de pays tels que la Russie.

Des fondamentaux macroéconomiques solides et une reprise du cycle d'investissement rendent les paris sur les marchés intérieurs attrayants, mais un environnement extérieur difficile et la possibilité d'une mousson faible restent des risques imminents, a-t-il ajouté.

L'indice de référence S&P BSE Sensex a atteint un niveau record mercredi et a gagné plus de 4 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice Nifty 50, qui a également progressé d'environ 4 %, est à quelques centimètres d'atteindre des sommets historiques.

"Au cours des six à douze prochains mois, les bénéfices continueront d'augmenter, de sorte que nous ne voyons pas de risque élevé du point de vue de l'Inde", a déclaré M. Kanawala.

Les investisseurs doivent toutefois tenir compte des risques de croissance qui émergeront des États-Unis, de l'Europe et de la Chine au cours des six prochains mois, a-t-il averti.

"Nous ne disons pas qu'il faut vendre agressivement aujourd'hui parce que ce risque pourrait ne pas se concrétiser. Mais les choses s'annoncent difficiles. Vous devez donc vous préparer à une correction en raison de l'évolution de l'environnement extérieur", a-t-il déclaré.

Les inquiétudes de M. Kanawala concernant l'Inde sont liées à l'absence de signaux clairs sur la reprise de la consommation rurale et aux ramifications plus larges d'un éventuel déficit de la mousson. (Reportage de Sethuraman NR à Bengaluru ; rédaction de Dhanya Skariachan et Eileen Soreng)