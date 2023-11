L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, dont la Russie, sont connus sous le nom d'OPEP+ et se réuniront à Vienne, en Autriche, le 26 novembre pour discuter de leur politique de production commune.

Vous trouverez ci-dessous des informations essentielles sur l'OPEP+ et son rôle.

Qu'est-ce que l'OPEP et l'OPEP+ ?

L'OPEP a été fondée en 1960 à Bagdad par l'Irak, l'Iran, le Koweït, l'Arabie saoudite et le Venezuela dans le but de coordonner les politiques pétrolières et de garantir des prix équitables et stables. Aujourd'hui, l'OPEP regroupe 13 pays, principalement du Moyen-Orient et d'Afrique. Ils produisent environ 30 % du pétrole mondial.

L'influence de l'OPEP a été remise en question au fil des ans, ce qui a souvent entraîné des divisions internes, et la poussée mondiale vers des sources d'énergie plus propres et l'abandon des combustibles fossiles pourraient en fin de compte diminuer sa domination.

Fin 2016, l'OPEP a formé la coalition dite OPEP+ avec 10 des principaux pays exportateurs de pétrole non membres de l'OPEP, dont la Russie.

L'OPEP+ représente environ 40 % de la production mondiale de pétrole et son principal objectif est de réguler l'offre de pétrole sur le marché mondial. Les chefs de file sont l'Arabie saoudite et la Russie, qui produisent respectivement environ 9 et 9,5 millions de barils par jour (bpj) de pétrole.

Comment l'OPEP influence-t-elle les prix mondiaux du pétrole ?

Les exportations des États membres de l'OPEP représentent environ 60 % du commerce mondial du pétrole. En 2021, l'OPEP a estimé que ses pays membres représentaient plus de 80 % des réserves prouvées de pétrole dans le monde.

En raison de cette importante part de marché, les décisions prises par l'OPEP peuvent avoir une incidence sur les prix mondiaux du pétrole. Ses membres se réunissent régulièrement pour décider de la quantité de pétrole à vendre sur les marchés mondiaux.

Par conséquent, lorsqu'ils réduisent l'offre lorsque la demande diminue, les prix du pétrole ont tendance à augmenter. Les prix ont tendance à baisser lorsque le groupe décide de fournir davantage de pétrole au marché.

Lors de la dernière réunion de l'OPEP+ en juin, l'Arabie saoudite s'est engagée à réduire fortement sa production de 1 million de bpj en juillet, en plus d'un accord plus large de l'OPEP+ visant à limiter l'offre jusqu'en 2024, alors que le groupe cherchait à stimuler les prix du pétrole en baisse.

Depuis, l'Arabie saoudite a prolongé la réduction volontaire supplémentaire jusqu'à la fin de cette année.

Le 16 novembre, les prix du pétrole ont chuté d'environ 5 % pour atteindre leur niveau le plus bas en quatre mois, sur fond d'inquiétudes concernant la croissance économique. Ils ont depuis regagné un peu de terrain, car on s'attend à ce que l'OPEP+ prenne des mesures pour soutenir les prix.

Les prix ont toutefois largement ignoré les tensions croissantes au Moyen-Orient.

Comment les décisions de l'OPEP affectent-elles l'économie mondiale ?

Certaines décisions de réduction de la production ont eu des effets significatifs sur l'économie mondiale.

Pendant la guerre israélo-arabe de 1973, les membres arabes de l'OPEP ont imposé un embargo aux États-Unis en représailles à leur décision de réapprovisionner l'armée israélienne, ainsi que d'autres pays qui soutenaient Israël. L'embargo a interdit les exportations de pétrole vers ces pays et a entraîné une réduction de la production de pétrole.

L'embargo pétrolier a mis sous pression une économie américaine déjà tendue, qui était devenue dépendante des importations de pétrole. Les prix du pétrole ont grimpé en flèche, entraînant des coûts de carburant élevés pour les consommateurs et des pénuries de carburant aux États-Unis. L'embargo a également conduit les États-Unis et d'autres pays au bord d'une récession mondiale.

En 2020, lors des lockdowns COVID-19 dans le monde entier, les prix du pétrole brut ont chuté. À la suite de cette évolution, l'OPEP+ a réduit sa production de pétrole de 10 millions de barils par jour, ce qui équivaut à environ 10 % de la production mondiale, pour tenter de soutenir les prix.

Quels sont les pays membres de l'OPEP ?

Les membres actuels de l'OPEP sont les suivants : L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Irak, l'Iran, l'Algérie, l'Angola, la Libye, le Nigeria, le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Venezuela.

Les pays non membres de l'OPEP qui font partie de l'alliance mondiale OPEP+ sont représentés par la Russie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, Bahreïn, Brunei, la Malaisie, le Mexique, Oman, le Sud-Soudan et le Soudan.

Sources : Reuters news, site web du Forum économique mondial : Reuters news, site web du Forum économique mondial, site web de l'OPEP, site web du département d'État américain.