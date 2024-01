L'AIE s'attend à ce que les marchés pétroliers soient dans une "position confortable et équilibrée" cette année, malgré les tensions au Moyen-Orient, dans un contexte de hausse de l'offre et de ralentissement de la croissance de la demande, a déclaré son directeur exécutif Fatih Birol au Reuters Global Markets Forum mercredi.

"Si nous n'avons pas de surprises géopolitiques majeures, je m'attends cette année à un marché pétrolier confortable et plus équilibré", a déclaré M. Birol en marge de la réunion annuelle du WEF à Davos.

M. Birol a ajouté que l'AIE, dont le siège est à Paris, s'attend à une augmentation significative de la production de pétrole des États-Unis, du Canada, du Brésil et de la Guyane cette année, alors même que la croissance de la demande mondiale ralentit.

Les attaques des Houthis contre les navires en mer Rouge ont contraint de nombreuses entreprises à détourner leurs cargaisons vers l'Afrique, ce qui a allongé les temps de trajet et augmenté les coûts.

Les Houthis, alignés sur l'Iran, affirment qu'ils agissent en solidarité avec les Palestiniens dans le cadre de la guerre qu'Israël mène actuellement à Gaza.

M. Birol a noté que jusqu'à présent, la production n'a pas été affectée par ces perturbations. Il a ajouté qu'il ne s'attendait pas à un impact majeur sur les prix du pétrole, à moins qu'un ou plusieurs grands pays producteurs de pétrole ne soient directement impliqués dans le conflit.

"Je ne m'attends pas à un changement majeur du prix du pétrole parce que nous avons une quantité amplement suffisante de pétrole sur le marché", a-t-il déclaré.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent se négociaient 1,4 % plus bas mercredi à 77,21 $ le baril, et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) CLc1 étaient en baisse de 1,0 % à 71,69 $. [O/R]

L'AIE prévoit que la demande mondiale de pétrole augmentera de 1,1 million de barils par jour (bpj) en 2024. Elle s'attend à ce que la croissance de l'offre hors OPEP atteigne 1,2 million de bpj l'année prochaine.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) prévoit une croissance de la demande de 2,25 millions de bpj en 2024.

"Des prix du pétrole modérés seraient bénéfiques pour la croissance économique dans un contexte de taux d'inflation élevés, a-t-il déclaré.

M. Birol a souligné que les élections aux États-Unis et en Inde, les tensions au Moyen-Orient, le climat et la transition vers des énergies propres constituaient certains des principaux risques pour l'année à venir.

