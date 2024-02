Des ministres de l'énergie, des dirigeants du secteur pétrolier et des investisseurs verts se sont réunis cette semaine pour célébrer le demi-siècle de la création de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et pour évaluer son nouveau rôle en tant que bergère du monde vers un avenir vert à partir d'un passé marqué par les combustibles fossiles.

L'organisme de surveillance de l'énergie du monde industrialisé s'est détourné de la sécurité traditionnelle de l'approvisionnement en pétrole et en gaz pour se faire le champion des énergies renouvelables et de l'action en faveur du climat, ce qui, pour certains participants, compromet son rôle d'autorité impartiale en matière d'énergie.

Ce virage vert s'aligne sur la politique climatique du principal bailleur de fonds de l'agence, les États-Unis.

Les principaux producteurs de pétrole de l'OPEP+, les dirigeants de compagnies pétrolières internationales et certains analystes ont toutefois remis en question les récentes recommandations politiques de l'AIE et son interprétation des données sur le marché pétrolier qu'elle recueille auprès de ses 31 pays membres.

Cette remise en question a été déclenchée par un rapport controversé de l'AIE datant de 2021, dans lequel l'agence déclarait qu'il ne fallait pas investir dans de nouveaux projets pétroliers, gaziers et charbonniers si le monde voulait vraiment atteindre les objectifs climatiques.

Entassés pendant deux jours dans le château historique de la Muette à Paris, sur des terrains où Marie-Antoinette se promenait autrefois librement parmi son peuple, certains participants ont fait l'éloge de l'architecte du virage vert de l'AIE, Fatih Birol.

"Grâce au travail extraordinaire de Fatih, l'AIE est aujourd'hui probablement le principal arbitre en ce qui concerne nos politiques", a déclaré John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat.

Depuis sa nomination en 2015, M. Birol, qui a travaillé à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, a piloté la refonte des scénarios de l'AIE, qui prévoient désormais que la demande de pétrole, de gaz et de charbon atteindra son maximum d'ici à 2030.

Le revirement de son message a été rapide.

Pas plus tard qu'en 2017, M. Birol exhortait une salle de conférence de Houston remplie de dirigeants du secteur du pétrole de schiste américain à "investir, investir, investir" pour extraire 670 milliards de barils de nouveau pétrole d'ici à 2040.

En 2021, cependant, Birol a choqué le monde de l'énergie en déclarant que "si les gouvernements prennent au sérieux la crise climatique, il ne peut y avoir de nouveaux investissements dans le pétrole, le gaz et le charbon, à partir de maintenant - à partir de cette année."

Le changement de message de M. Birol a coïncidé avec le changement du gouvernement américain, qui a adopté le programme climatique du président Joe Biden au lieu des politiques pro-combustibles fossiles de l'ancien président Donald Trump. Si M. Trump remporte l'élection présidentielle américaine cette année, M. Birol et l'AIE pourraient subir des pressions de la part de son principal bailleur de fonds pour changer de message.

M. Trump s'est engagé à réduire le financement des organisations internationales et à promouvoir la production de combustibles fossiles s'il remporte l'élection de novembre, ce que l'Agence considère comme un risque potentiel.

M. Birol a publiquement rejeté toute idée selon laquelle l'AIE changerait d'orientation en cas de victoire de l'administration américaine.

La dynamique économique, technologique et politique est très forte, et je pense que la transition vers les énergies propres continuera à progresser rapidement, quel que soit le prochain président", a déclaré le chef de l'AIE.

Peu de gouvernements membres de l'AIE partagent publiquement l'opinion selon laquelle la demande en combustibles fossiles atteindra bientôt son maximum ou ont adopté des politiques visant à ralentir les investissements dans de nouveaux projets.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a marqué un revers pour la transition énergétique et les objectifs climatiques. De nombreux gouvernements occidentaux ont fait pression pour que l'on investisse davantage dans les combustibles fossiles, et non moins, afin d'augmenter la production et de réduire la dépendance à l'égard de la Russie.

DE L'EMBARGO À L'ENVIRONNEMENT

Fondée en 1974 après que l'embargo sur le pétrole arabe eut provoqué une flambée des prix mondiaux de l'énergie et plongé de nombreux pays dans la récession, l'AIE s'est concentrée sur la constitution de stocks de pétrole afin de parer à de futures situations d'urgence.

Elle considère aujourd'hui l'utilisation des combustibles fossiles et les gaz à effet de serre qu'ils émettent comme la nouvelle crise énergétique mondiale.

Les gouvernements membres de l'AIE conservent leurs propres équipes d'analyse énergétique, mais s'appuient sur les recommandations de l'Agence pour orienter leurs politiques. Certains experts estiment que la frontière floue entre l'analyse objective des données et les recommandations politiques en faveur des énergies renouvelables pose problème.

"Les prévisions de l'AIE semblent désormais trop optimistes en ce qui concerne la rapidité de la transition vers l'abandon des hydrocarbures", a déclaré John E. Paisie, président de Stratas Advisors LLC à Houston.

"Les prévisions restent toutefois utiles car elles donnent une vision de l'avenir qui illustre l'effet potentiel des politiques de décarbonisation.

La prévision de l'AIE selon laquelle la demande mondiale est proche d'un pic en raison de la croissance rapide des flottes de véhicules électriques n'est pas partagée par certaines grandes compagnies pétrolières, certains analystes et certains producteurs de l'OPEP.

Le secrétaire général de l'OPEP, Haitham Al Ghais, s'est attaqué cette semaine aux prévisions de l'AIE : "Le pétrole et le gaz continueront d'être une composante majeure de la tarte énergétique, qui continuera de croître dans les années à venir après 2045".

L'OPEP a cessé d'utiliser les données de l'AIE dans ses évaluations des marchés pétroliers en 2022.

Patrick Pouyanne, PDG de TotalEnergies, a également déclaré que "nous devrions sortir du débat sur le pic pétrolier, être sérieux et investir", avant de se rendre à la réunion de l'AIE.

Selon Brenda Shaffer, chargée de recherche au Global Energy Center de l'Atlantic Council, le fait d'insister sur l'arrêt des investissements dans de nouveaux projets liés aux combustibles fossiles pourrait également nuire aux initiatives de l'AIE en matière d'énergie propre en encourageant l'utilisation de combustibles plus polluants dans les pays en voie de développement.

"Si vous ne permettez pas l'accès aux combustibles fossiles, vous obtiendrez du fumier et du bois", a-t-elle déclaré. "C'est la réalité, et c'est plus polluant, plus perturbateur pour le climat et plus nocif pour la santé humaine. (Reportage complémentaire de Maha El Dahan à Dubaï, rédaction de Marguerita Choy)