Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques sont prêts à démarrer en force lundi, prolongeant l'élan haussier de la semaine dernière et augmentant l'appétit pour le risque sur les espoirs croissants que l'économie américaine se dirige vers un "atterrissage en douceur" après l'approbation par le Congrès la semaine dernière d'un accord sur le plafond de la dette qui évite le défaut de paiement des États-Unis.

Vendredi, les marchés régionaux et mondiaux ont enregistré de solides gains et les mesures de volatilité ont chuté après la publication de chiffres impressionnants sur l'emploi aux États-Unis. Il semble que la maxime "vendez en mai et disparaissez" ne s'appliquera pas cette année - les investisseurs sont optimistes et ils achètent.

Certains mouvements sur les principaux marchés boursiers régionaux la semaine dernière méritent d'être soulignés : l'indice MSCI Asia ex-Japan a augmenté vendredi de plus de 2 %, sa meilleure journée en cinq mois ; le Nikkei 225 du Japon - au plus haut depuis 33 ans - a augmenté la semaine dernière pour une huitième semaine consécutive, sa meilleure performance en cinq ans ; l'indice Hang Seng tech a mis fin à sa plus longue série de pertes hebdomadaires jamais enregistrée et a augmenté de 3,6 %.

Le calendrier des données économiques de l'Asie et du Pacifique sera dominé lundi par une série d'indices des directeurs d'achat (PMI), notamment pour la Chine, le Japon, l'Inde et l'Australie, avec l'inflation indonésienne pour faire bonne mesure.

Les indices PMI asiatiques ont été mitigés. En Inde, l'industrie manufacturière croît à son rythme le plus rapide depuis deux ans et demi, tandis que la Corée du Sud connaît sa plus longue période de contraction depuis 14 ans.

Le sentiment du marché en Asie lundi pourrait également être stimulé par les signes d'un dégel potentiel des relations sino-américaines, un haut fonctionnaire du département d'État américain étant arrivé à Pékin dimanche et des réunions étant prévues au cours de la semaine à venir.

D'autre part, les prix du pétrole pourraient grimper à la suite de l'annonce que l'OPEP+ envisage de réduire la production pour contrer la baisse des prix et la surabondance de l'offre.

Pour l'avenir, les investisseurs en Asie ont beaucoup d'événements économiques et de décisions de politique monétaire à se mettre sous la dent cette semaine.

Les données sur l'inflation de l'Indonésie, des Philippines, de la Thaïlande, de Taïwan et de la Chine seront publiées, en commençant par l'Indonésie lundi. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation annuelle de l'IPC diminue en mai pour atteindre son niveau le plus bas en un an, à savoir 4,22 %, contre 4,33 % en avril.

Le PIB japonais révisé sera publié jeudi, tandis que la Chine publiera cette semaine des données mensuelles sur l'inflation des prix à la consommation et à la production, le commerce, les réserves de change et le financement social total (TSF), une mesure générale du crédit et de la liquidité dans l'économie.

Ces rapports donneront une image plus claire de la façon dont la deuxième économie mondiale sort de son blocage pandémique. Jusqu'à présent, les résultats ont été largement inférieurs aux attentes, ce qui explique la forte pression exercée sur les actifs chinois.

Mardi, la Reserve Bank of Australia devrait maintenir son taux d'escompte à 3,85 %, et jeudi, la Reserve Bank of India devrait également maintenir son taux de rachat inchangé à 6,50 %, selon les sondages de Reuters.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés lundi :

- PMI de la Chine, du Japon, de l'Inde, de l'Australie

- Indice des prix à la consommation (IPC) de l'Indonésie (mai)

- Ventes au détail à Singapour (avril)