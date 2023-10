Saudi Aramco est en mesure d'augmenter sa production de pétrole d'ici quelques semaines, alors que la consommation mondiale devrait atteindre un nouveau record d'ici la fin de l'année, a déclaré mardi le PDG du géant pétrolier.

S'exprimant lors de l'Energy Intelligence Forum à Londres, le PDG d'Aramco, Amin Nasser, a déclaré que la demande mondiale de pétrole devrait atteindre 103 millions de barils par jour (bpj) au cours du second semestre de cette année.

L'OPEP+, qui comprend les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses principaux alliés, dont la Russie, réduit sa production depuis l'année dernière dans le cadre d'une action préventive visant à maintenir la stabilité du marché.

L'Arabie saoudite, chef de file de facto de l'OPEP, a déclaré qu'elle poursuivrait sa réduction volontaire de la production de pétrole d'un million de bpj pour le mois de novembre et jusqu'à la fin de l'année, et qu'elle réexaminerait sa décision le mois prochain.

Saudi Aramco est en mesure d'augmenter sa capacité de production de pétrole "en quelques semaines" si nécessaire, alors que la demande mondiale continue d'augmenter, a déclaré M. Nasser lors de l'Energy Intelligence Forum.

M. Nasser a indiqué que la capacité de production de réserve de l'entreprise s'élevait actuellement à 3 millions de bpj, soit environ 3 % de la demande mondiale.

Il a ajouté que pour répondre à la demande croissante de pétrole et compenser le déclin naturel des gisements, qui se situe entre 5 et 7 millions de bpj par an, les producteurs doivent investir dans de nouvelles productions.

Le projet d'Aramco d'augmenter sa capacité de production de pétrole à 13 millions de bpj d'ici 2027, contre 12 millions de bpj aujourd'hui, reste en bonne voie, a-t-il ajouté.

"Le monde devrait s'inquiéter de l'érosion de la capacité de réserve, un système de 102 millions de barils. Nous disposons d'une capacité de réserve d'environ 3 millions de barils. Si vous commencez à éroder cette capacité, il y a lieu de s'inquiéter".

M. Nasser a également déclaré que la conférence des Nations unies sur le climat COP28 de cette année devrait se concentrer sur la réduction des émissions dues aux hydrocarbures, plutôt que sur la réduction de leur production.

La combustion des combustibles fossiles est la principale cause des émissions de gaz à effet de serre.