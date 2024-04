Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Un rebond de 1,6% du Nikkei a conduit les actions asiatiques à la hausse jusqu'à présent aujourd'hui, alors que le yen dérape sur presque tous les principaux crosses.

Depuis que la menace d'une intervention a plafonné le dollar à 152,00 yens, les investisseurs se sentent en sécurité en vendant le yen contre tout le reste. Même le dollar canadien a atteint un sommet de 16 ans par rapport à la devise japonaise, aidé en partie par la récente hausse soutenue des prix du pétrole.

Il n'y a pas que le pétrole. Le cuivre a atteint un pic de 13 mois et l'or un nouveau record au-dessus de 2 300 dollars l'once.

Le cuivre a peut-être été stimulé par les mesures prises par la Chine pour promouvoir les échanges de voitures et supprimer les acomptes minimums fixés par le gouvernement pour les consommateurs qui financent l'achat de nouvelles voitures. Les automobiles, en particulier les véhicules électriques, sont de gros consommateurs de cuivre.

L'or semble bénéficier de l'achat de fonds dynamiques et de conseillers en négoce de matières premières (CTA) depuis qu'il a franchi la résistance des 2 072 dollars.

On a également l'impression que les investisseurs s'inquiètent de la montagne de dettes émises par les gouvernements mondiaux et cherchent à placer de l'argent dans des actifs dont la quantité est limitée. C'est peut-être l'une des raisons de la reprise de la demande de crypto-monnaies comme le bitcoin, dont l'offre est limitée, du moins en théorie.

L'ascension du pétrole, si elle se poursuit, pourrait s'avérer un casse-tête pour les banques centrales, car elle ajoute à la pression inflationniste tout en agissant comme une taxe sur les consommateurs.

Les ministres de l'OPEP+ ne se sont pas montrés enclins à augmenter la production lors de leur réunion de mercredi, maintenant des réductions volontaires de 2,2 millions de barils par jour au moins jusqu'à la fin du mois de juin.

Cela ne serait pas bienvenu pour la Réserve fédérale, étant donné la hausse des prix payés reflétée dans l'enquête ISM sur l'industrie manufacturière cette semaine, bien qu'elle ait été heureusement compensée par une baisse des prix dans l'enquête sur les services.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a choisi de ne pas faire de vagues et a réaffirmé que des baisses de taux sont à prévoir si les données se révèlent conformes à leurs attentes. Pas moins de sept responsables de la Fed s'exprimeront jeudi et auront sans doute leur propre point de vue sur les taux.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux favorisent toujours un début de réduction en juin à 62 %, bien que ce chiffre soit en baisse par rapport aux 74 % d'il y a un mois. Le changement le plus important concerne la rapidité et l'ampleur de la baisse des taux attendue, avec environ 73 points de base prévus pour cette année, contre plus de 140 points de base en janvier.

Les investisseurs ont également supprimé 100 points de base d'assouplissement pour 2025, de sorte que les taux sont désormais considérés comme devant terminer l'année prochaine autour de 4 % au lieu de 3 %. La récente hausse des rendements à long terme suggère que les investisseurs du Trésor craignent clairement que le niveau neutre des taux américains ne soit plus de 2,5 %, mais de 3 % ou plus.

Les risques liés aux événements à venir comprennent la visite de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen en Chine, bien que ce soit un jour férié dans ce pays aujourd'hui et vendredi et que les nouvelles soient rares.

Au cours de son voyage de près d'une semaine à Guangzhou et à Pékin, Mme Yellen a l'intention de faire part des préoccupations des États-Unis concernant l'excédent de capacité manufacturière important et croissant de la Chine, en particulier dans le domaine des produits liés aux nouvelles énergies.

Les indices PMI finaux européens de mars ne devraient pas s'écarter beaucoup des résultats préliminaires, et les prix à la production devraient afficher une nouvelle baisse importante en février, ce qui renforcerait les attentes d'un début d'assouplissement de la BCE au mois de juin.

Les analystes s'attendent à une légère hausse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis, bien qu'elles puissent surprendre de temps à autre.

Note Les chiffres de l'emploi ADP ont été suffisamment solides pour que Goldman Sachs relève ses prévisions de 25 000 à 240 000, de sorte que la séance de vendredi s'annonce comme un test.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

- PMI définitifs de mars pour l'Europe, PPI de février pour la zone euro.

- La BCE publie le compte-rendu de sa réunion de mars

- La Riksbank publie le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire

- États-Unis : demandes hebdomadaires d'allocations chômage, balance commerciale pour février

- Patrick Harker, Thomas Barkin, Austan Goolsbee, Neel Kashkari, Loretta Mester, Alberto Musalem et Adriana Kugler interviendront lors de la réunion de la Fed.