L'Irak ne s'attend pas à ce que l'OPEP+ procède à de nouvelles réductions de la production de pétrole lors de sa prochaine réunion en juin, a déclaré son ministre du pétrole, Hayan Abdel-Ghani, dans la première indication d'un ministre de l'OPEP sur une décision potentielle alors que les prix du pétrole chutent.

"Lors de la prochaine réunion, qui se tiendra les 3 et 4 juin, il n'y aura pas de réduction supplémentaire, et en ce qui concerne l'Irak, nous ne pouvons pas réduire davantage", a déclaré M. Abdel-Ghani dans une interview, la première qu'il accorde à des médias étrangers depuis son entrée en fonction l'année dernière.

L'OPEP et ses alliés menés par la Russie, connus sous le nom d'OPEP+, ont accepté de réduire la production fin 2022 pour soutenir le marché alors que les perspectives économiques s'assombrissaient, ce qui a eu pour effet de faire chuter les prix.

Début avril, l'Arabie saoudite et d'autres membres de l'OPEP+ ont annoncé à la surprise générale une nouvelle réduction de la production de pétrole d'environ 1,2 million de barils par jour.

Cette annonce a contribué à faire grimper en flèche les prix du pétrole, mais ces gains ont depuis été effacés par les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient à 75,25 dollars le baril à 1710 GMT, en passe de terminer la semaine sans changement après trois semaines de baisse.

Les membres de l'OPEP+ doivent se réunir à Vienne le 4 juin pour décider de la marche à suivre.

"La deuxième réduction était volontaire et nous a beaucoup aidés à stabiliser le marché et à stimuler les prix", a déclaré M. Abdel-Ghani.

Les réductions d'avril ont sanctionné les vendeurs à découvert de pétrole, c'est-à-dire ceux qui parient sur la baisse des prix du pétrole.

En 2020, le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a mis en garde les opérateurs contre les paris importants sur le marché du pétrole, promettant que ceux qui pariaient sur le prix du pétrole seraient "punis comme l'enfer".

L'Irak a déclaré qu'il réduirait sa production de 211 000 barils par jour (bpj) à partir du mois de mai dans le cadre des réductions volontaires.

Le 25 mars, la Turquie a interrompu 450 000 bpj de ses exportations vers le nord via l'oléoduc Irak-Turquie, après qu'une décision arbitrale a ordonné à Ankara de verser à Bagdad des dommages et intérêts d'un montant de 1,5 milliard de dollars pour des exportations non autorisées par le gouvernement régional du Kurdistan entre 2014 et 2018.

On ne sait pas exactement quand les flux reprendront, mais Abdel-Ghani a déclaré vendredi que Bagdad n'avait toujours pas reçu de réponse à une demande de reprise des exportations adressée à la compagnie nationale d'énergie turque.