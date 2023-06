L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, la Russie et d'autres alliés, ou OPEP+, se réunissent le 4 juin pour discuter de l'opportunité de mettre en œuvre de nouvelles réductions de la production de pétrole.

Début avril, le groupe a surpris les marchés en réduisant sa production d'environ 1,16 million de barils par jour, ce qui a entraîné une hausse des prix.

Toutefois, avant la réunion de ce week-end, l'OPEP+ a donné des signaux contradictoires quant à la probabilité de nouvelles réductions, ce qui a maintenu la volatilité des prix du pétrole ces derniers temps. [O/R]

Voici les prévisions des analystes quant à l'issue de la réunion :

Goldman Sachs :

* Nous nous attendons à ce que les neuf principaux producteurs de l'OPEP+ qui ont annoncé des réductions volontaires de la production en avril maintiennent la production inchangée, mais utilisent une rhétorique hawkish partiellement compensatoire.

Le pouvoir de fixation des prix de l'OPEP devrait permettre au groupe de procéder à des réductions supplémentaires si les prix du pétrole devaient rester inférieurs à 80 dollars le baril au cours du second semestre de l'année, a ajouté la banque.

HSBC :

* Nous pensons que l'OPEP+ attendra de voir l'impact de la dernière série de réductions avant d'apporter de nouveaux changements à l'offre.

"Nous continuons à penser que l'OPEP+ adoptera une approche flexible - si le déficit attendu ne se matérialise pas au cours de l'été, nous pourrions assister à de nouvelles réductions de la part de l'organisation.

HSBC s'attend à ce que la série actuelle de réductions, en plus de la demande de pétrole plus forte de la Chine et de l'Occident à partir de l'été, entraîne un déficit sur le marché au cours du second semestre 2023.

Viktor Katona, analyste principal du pétrole brut chez Kpler :

* Nous pensons que l'OPEP+ est forcée de réagir et que, d'une manière ou d'une autre, elle sera encline à réduire son offre.

"Il y a un gros éléphant dans la pièce, à savoir que les équilibres entre l'offre et la demande seront les plus serrés en juillet-août et réduire la production au cours de mois qui voient de toute façon près de 3 millions de bpj d'écart entre une demande forte et une offre en baisse est difficile à vendre d'un point de vue fondamental."

Cependant, l'OPEP+ a besoin que le marché réalise que les fondamentaux comptent et que tout ne se résume pas à des signaux macroéconomiques purs, a ajouté M. Katona.

RaboBank :

* Nous pensons que l'OPEP+ maintiendra le cap et poursuivra les réductions d'avril... La réduction surprise d'avril a fait grimper les prix de 5 à 7 dollars pendant environ trois semaines.

"Nous considérons une deuxième réduction comme un signal baissier, à moins que les réductions ne soient extrêmement importantes."

Amarpreet Singh, analyste chez Barclays :

* L'OPEP+ "restera probablement proactive avec pour objectif principal d'éviter un excédent durable, selon nous, car la forte augmentation de la couverture des stocks et la nouvelle détérioration du sentiment qui s'ensuivra pourraient conduire à une augmentation significative de la volatilité".

"Nous prévoyons un déficit de l'offre au second semestre de l'année, car la croissance de l'offre hors OPEP+ décélère et les pays de l'OPEP+ restreignent leur production dans le cadre d'une augmentation saisonnière de la demande", a écrit M. Singh dans une note.

Jorge León, premier vice-président de la recherche sur le marché du pétrole chez Rystad Energy :

* Malgré les réductions volontaires, qui ont commencé en mai, les pays de l'OPEP+ et le groupe de producteurs pourraient réduire la production pour soutenir les prix à court terme, a déclaré M. León.

"L'absence de réaction du schiste américain devrait être considérée comme un élément positif pour le groupe, car l'OPEP+ pourrait réduire la production et soutenir les prix sans risquer de perdre des parts de marché.

Bill Weatherburn, économiste spécialiste des matières premières chez Capital Economics :

* Il est peu probable que l'OPEP+ modifie son objectif de production... Après tout, l'offre de brut est déjà limitée, mais les prix ont chuté en raison des inquiétudes concernant la demande. Par conséquent, il est peu probable que de nouvelles réductions entraînent un rebond important des prix.

L'incertitude quant au respect par la Russie des réductions de production précédemment annoncées devrait inciter les autres membres de l'OPEP+ à réfléchir avant d'accepter de nouveaux changements, a ajouté M. Weatherburn dans une note.