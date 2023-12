Le responsable des questions climatiques de l'Union européenne a vivement critiqué samedi la tentative de l'OPEP de faire dérailler l'accord de la COP28 sur l'élimination progressive des combustibles fossiles, qualifiant la démarche du club des producteurs de pétrole d'"inutile" et de "déréglée".

Près de 200 pays réunis à Dubaï pour le sommet des Nations unies sur le climat COP28 débattent de l'opportunité de convenir, pour la première fois, de mettre un terme à l'utilisation mondiale des combustibles fossiles, principale cause du changement climatique.

Dans une intervention inhabituelle, le secrétaire général de l'OPEP, Haitham Al Ghais, a exhorté cette semaine les pays du groupe OPEP+ à rejeter tout accord sur les combustibles fossiles dans le cadre de la COP28, dans une lettre dont Reuters a pris connaissance.

"Nombreux sont ceux, dont je fais partie, qui considèrent que cette lettre n'a pas de sens, qu'elle n'est pas utile, qu'elle n'est pas en phase avec la situation dramatique de notre climat", a déclaré Wopke Hoekstra, commissaire européen chargé du climat, à propos de la lettre de l'OPEP.

"Nous ne sommes pas ici pour prêter attention à nos intérêts nationaux ou financiers étroitement définis [...] nous sommes ici pour faire ce qui est bon pour l'avenir du monde", a déclaré M. Hoekstra lors d'un entretien avec Reuters.

Au moins 80 pays, dont les 27 États membres de l'Union européenne, les États-Unis et des pays insulaires vulnérables au changement climatique, réclament un accord sur l'élimination progressive des combustibles fossiles lors de la COP28, alors que les scientifiques appellent à une action ambitieuse pour éviter les pires conséquences du changement climatique.

"Ce devrait être le début de la fin des combustibles fossiles, et nous devons tous le reconnaître, que nous produisions du pétrole, que nous en consommions ou non", a déclaré M. Hoekstra.

Il a déclaré qu'il serait "scandaleux" que la COP28 n'aboutisse pas à un accord qui donnerait au monde une chance de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius - la limite qui, selon les scientifiques, permettrait d'éviter les effets les plus désastreux du changement climatique.

Ancien ministre néerlandais des affaires étrangères, M. Hoekstra a commencé sa carrière en travaillant pendant trois ans pour la compagnie pétrolière Shell.

Selon les observateurs et les négociateurs de la COP28, des pays comme l'Arabie saoudite et la Russie, respectivement membres de l'OPEP et de l'OPEP+, ont été les plus farouches opposants à un accord sur l'élimination progressive des combustibles fossiles lors de la COP28.

Le charbon, le pétrole et le gaz représentent plus de 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, qui alimentent l'aggravation des effets sur le climat, notamment la chaleur accablante, la sécheresse et l'élévation du niveau des mers.

La combustion des combustibles fossiles a servi de moteur à la vie moderne, et les pays en développement qui participent aux négociations des Nations unies sur le climat réclament un soutien financier beaucoup plus important pour les aider à investir dans les énergies propres.

Malgré la croissance des énergies renouvelables, les combustibles fossiles produisent environ 80 % de l'énergie mondiale.

Alden Meyer, délégué du groupe de réflexion E3G à la COP28, a déclaré que c'était la première fois que le secrétariat de l'OPEP intervenait dans les négociations de l'ONU sur le climat avec une lettre comme celle qu'il a envoyée cette semaine. "Cela dénote un vent de panique", a-t-il déclaré. (Reportage de Kate Abnett et Mohammed Benmansour ; reportage complémentaire de Valerie Volcovici ; rédaction de Katy Daigle et Conor Humphries)