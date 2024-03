(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse lundi, l'attention des investisseurs restant concentrée sur la publication du budget de printemps du Royaume-Uni mercredi.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 15,31 points, soit 0,2%, à 7 667,19. Le FTSE 250 était en baisse de 39,07 points, 0,2%, à 19 315,31, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,16 points, 0,2%, à 742,47.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,3% à 768,30, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,1% à 16 685,40, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 14 501,53.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,1%.

Le calendrier économique de lundi est calme, mais la semaine s'accélère avec l'annonce du budget britannique mercredi.

Le premier ministre britannique, Rishi Sunak, a fait allusion à une réduction de l'assurance nationale dans le budget de printemps de la semaine prochaine, alors qu'il s'adressait aux journalistes lors de la conférence des conservateurs écossais.

Le Premier ministre a tout d'abord refusé de s'exprimer sur d'éventuelles réductions d'impôts qui seraient annoncées par le chancelier Jeremy Hunt, mais il a souligné qu'il n'aimait pas les taux élevés d'assurance nationale.

"Il y a deux autres facteurs à prendre en compte en plus de ce budget. Le chancelier ne voudra rien faire qui puisse rendre moins probable une baisse des taux d'intérêt de la part de la Banque d'Angleterre, car cela pourrait être plus important pour gagner des voix que de futurs cadeaux fiscaux. Cela signifie que nous ne nous attendons pas à des changements majeurs mercredi. Les prévisions de l'OBR seront également à surveiller. Révisera-t-il les prévisions de croissance à la baisse pour les aligner sur celles de la BOE ? L'inflation pourrait-elle être revue à la hausse ? Quoi qu'il en soit, les prévisions de l'OBR pourraient donner une image peu flatteuse de l'économie britannique", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

La livre sterling était cotée à 1,2668 USD tôt lundi à Londres, en hausse par rapport à 1,2641 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi. L'euro s'est établi à 1,0840 USD, en hausse par rapport à 1,0827 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 150,23 yens, en baisse par rapport à 150,25 yens.

Par ailleurs, Moscou, Riyad et plusieurs autres membres de l'OPEP+ ont annoncé dimanche la prolongation des réductions de la production de pétrole annoncées pour la première fois en 2023, dans le cadre d'un accord entre les producteurs de pétrole visant à stimuler les prix à la suite de l'incertitude économique.

Le plan de prolongation des réductions jusqu'à la mi-2024 vient s'ajouter aux réductions précédentes de la production et des exportations de pétrole, alors que certains des plus grands producteurs d'énergie au monde s'efforcent de faire monter les prix du marché.

Le ministère saoudien de l'énergie a déclaré qu'il réduirait sa production d'un million de barils par jour d'avril à juin, tandis que la Russie a annoncé une réduction de 471 000 bpj au cours de la même période.

Ces nouvelles n'ont toutefois pas eu d'effet sur les prix du pétrole. Le baril de Brent était coté à 83,84 USD au début de la journée de lundi à Londres, en baisse par rapport aux 84,08 USD de la fin de la journée de vendredi.

Parmi les valeurs sûres de Londres, la major pétrolière BP a augmenté de 1,5 %, tandis que Shell a perdu 0,1 %.

BP a bénéficié d'un coup de pouce après que Jefferies a relevé son action de "conserver" à "acheter".

Dans l'indice FTSE 250 de Londres, Hipgnosis Songs Fund a chuté de 9,6 %.

En décembre, la société d'investissement musicale cotée à Londres a déclaré que Shot Tower Capital procéderait à une vérification préalable des actifs de Hipgnosis Songs Fund dans le cadre d'un examen stratégique.

HSF a récemment fait l'objet d'un examen minutieux de la part de ses actionnaires. En octobre, deux votes clés sur l'avenir de la société, y compris un sondage sur sa continuation, n'ont pas été favorables à HSF. Environ 83 % des votes exprimés ont été défavorables à la poursuite de l'activité de l'entreprise. En outre, Hipgnosis a déclaré qu'environ 84 % des votes ont rejeté un projet de vente de portefeuille.

En septembre, la société a annoncé qu'elle vendrait 29 de ses catalogues musicaux pour 440 millions de dollars à Hipgnosis Songs Capital, un partenariat entre le conseiller en investissement de HSF, Hipgnosis Song Management, et des fonds conseillés par le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone, basé à New York.

Lundi, HSF a déclaré que Shot Tower Capital avait fourni une évaluation indépendante des actifs.

HSF a indiqué que la juste valeur marchande de son portefeuille était estimée entre 1,80 et 2,06 milliards de dollars, et qu'après déduction de la provision pour bonus, la juste valeur marchande se situait entre 1,74 et 2,00 milliards de dollars. L'évaluation de Shot est à comparer à une juste valeur de 2,62 milliards de dollars au 30 septembre.

Le président Robert Naylor a déclaré : "Le conseil d'administration nouvellement constitué progresse bien dans le travail de diligence raisonnable qui sous-tendra son examen stratégique. Nous divulguons l'évaluation à ce stade, étant donné la différence importante qu'elle présente par rapport aux évaluations précédemment divulguées. Le conseil d'administration fournira de plus amples détails à ce sujet lorsque l'audit préalable sera terminé. Le conseil d'administration reste concentré sur l'identification de toutes les options permettant de créer de la valeur pour les actionnaires.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, PensionBee a progressé de 10 %.

L'entreprise a déclaré avoir conclu un accord exclusif et non contraignant avec une grande institution financière mondiale basée aux États-Unis afin de se développer dans ce pays.

La société a expliqué que les États-Unis possèdent "le plus grand marché mondial des retraites à cotisations définies", représentant environ 80 % du total mondial et 22,5 billions de dollars d'actifs.

"Compte tenu de l'énorme opportunité que représente le marché américain, PensionBee estime que ses activités aux États-Unis pourraient se développer rapidement et atteindre au moins la taille de ses activités au Royaume-Uni au cours de la prochaine décennie", a-t-elle ajouté.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en hausse de 0,5 %. En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,4 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse marginale dans les dernières transactions. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,1 %

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse, l'indice Dow Jones Industrial Average progressant de 0,2 %, l'indice S&P 500 de 0,8 % et l'indice Nasdaq Composite de 1,1 %.

L'or était coté à 2 084,49 USD l'once contre 2 075,33 USD.

