L'excédent commercial de l'Indonésie pour le mois d'avril a augmenté par rapport au mois précédent, les importations ayant diminué en raison de la baisse des activités de production pendant le Ramadan, selon un sondage de Reuters.

L'analyse médiane de 14 économistes dans l'enquête a montré que l'excédent commercial en avril a probablement augmenté à 3,38 milliards de dollars contre 2,91 milliards de dollars en mars.

La plus grande économie d'Asie du Sud-Est enregistre des excédents commerciaux mensuels depuis la mi-2020, mais les économistes ont déclaré qu'ils se réduiraient probablement cette année en raison de la chute des prix de certains produits de base due à l'affaiblissement de la demande mondiale.

Les économistes interrogés ont prévu une baisse des exportations en avril de 18,55% en base annuelle en raison d'effets de base élevés, ce qui représentera une contraction plus importante par rapport aux 11,33% du mois précédent.

Les importations d'avril devraient également diminuer de 7,85 % par rapport au même mois de l'année dernière, contre une contraction de 6,26 % en mars.

Faisal Rachman, économiste de la Bank Mandiri, a déclaré qu'en plus de la modération des prix des matières premières, les exportations étaient également en baisse en avril en raison du nombre réduit de jours ouvrables par rapport au même mois de l'année dernière, où le Ramadan était férié en mai.

Il a prévu un excédent de 3,25 milliards de dollars en avril et s'attend à ce que l'excédent commercial continue de se réduire à l'avenir, car les exportations devraient continuer à diminuer.

"Toutefois, l'excédent commercial pourrait durer plus longtemps que prévu car la baisse des prix des matières premières sera plus progressive en raison de la réouverture économique de la Chine et de la réduction de la production de pétrole de l'OPEP+", a déclaré M. Faisal, faisant référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, à la Russie et à d'autres alliés.