Les actions mondiales ont baissé mercredi, alors que les négociations sur le plafond de la dette américaine se prolongent sans solution, alimentant un malaise général sur les marchés qui a vu les actifs refuges tels que le dollar se maintenir autour de leurs récents sommets.

Cependant, les prix du pétrole brut se sont écartés de la tendance baissière et ont continué à augmenter, après un avertissement du ministre saoudien de l'énergie aux spéculateurs qui a soulevé la perspective de nouvelles réductions de la production de l'OPEP+.

Les négociateurs du président démocrate Joe Biden et du principal républicain du Congrès Kevin McCarthy doivent se réunir à nouveau mercredi pour sortir de l'impasse.

M. McCarthy a déclaré mercredi que, bien qu'il y ait encore des divergences entre les démocrates et les républicains sur les dépenses, il pensait que des progrès pourraient être réalisés mercredi et qu'un accord pourrait être conclu.

Le temps presse pour parvenir à une résolution, et le département du Trésor a prévenu que le gouvernement fédéral pourrait être incapable de payer toutes ses factures dès le 1er juin - dans huit jours seulement - et qu'il faudrait plusieurs jours pour faire passer une législation au sein du Congrès, qui est étroitement divisé.

L'indice américain S&P 500 était en baisse de 0,78 % à la mi-journée, l'indice Dow Jones perdait 0,77 % et l'indice Nasdaq Composite reculait de 0,86 %. Cela a contribué à faire baisser de 1,05 % l'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 49 pays.

"Les marchés boursiers commencent à s'inquiéter du débat sur le plafond de la dette", a déclaré Nicholas Colas, cofondateur de DataTrek Research. "Les bons du Trésor avaient une longueur d'avance sur cet appel, et ils ne signalent pas encore le feu vert.

Les rendements des bons à un mois, qui sont boudés en raison des inquiétudes concernant les paiements arrivant à échéance au moment où le Trésor risque le plus de manquer d'argent, sont restés proches d'un record de 5,8920 %.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont quant à eux légèrement baissé à 3,7380 %.

L'indice du Dollar Index, qui mesure la devise par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,36% pour atteindre 103,91, dépassant ainsi un plus haut de deux mois de 103,63 atteint la semaine dernière.

Le dollar néo-zélandais a baissé de 2,3 % après que la Banque de réserve a pris les marchés à contre-pied en maintenant ses prévisions pour le taux final à 5,5 %, après avoir augmenté d'un quart de point pour atteindre ce niveau.

L'indice de référence européen STOXX a chuté de 1,8 % pour atteindre son plus bas niveau en un mois et demi, alors qu'une hausse de l'inflation de base au Royaume-Uni et de nouvelles pertes dans le secteur du luxe, qui pèse lourd sur le marché, ont nui au sentiment de risque.

Les constructeurs de maisons britanniques ont mené les baisses sur le FTSE 100 après que les données aient montré qu'une mesure de base très surveillée de la croissance des prix au Royaume-Uni a atteint son plus haut niveau depuis 31 ans en avril, renforçant les paris sur de nouvelles hausses de taux d'intérêt de la part de la Banque d'Angleterre.

Les valeurs de luxe européennes ont chuté de 1,7 % pour atteindre leur niveau le plus bas en sept semaines, alors que la liquidation du secteur se poursuit.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique a baissé de 1,1 %.

LE PLAFOND DE LA DETTE EN SUSPENS

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré mercredi que le président Biden avait proposé des changements qui permettraient de réduire le déficit américain de 1 000 milliards de dollars et que le gouvernement américain ne pourrait pas s'acquitter de certaines obligations si le plafond de la dette n'était pas relevé.

Si le risque d'un défaut de paiement qui pourrait précipiter une récession est néfaste pour les États-Unis, les investisseurs inquiets des répercussions sur l'économie mondiale se sont détournés des actifs plus risqués.

Les informations selon lesquelles le Trésor a demandé aux agences fédérales si elles pouvaient retarder les paiements à venir ont renforcé le sentiment de crise.

"La hiérarchisation des paiements est désormais réelle", a écrit Chris Weston, responsable de la recherche à la maison de courtage Pepperstone à Melbourne, dans une note à ses clients.

"Et bien qu'il semble très prudent d'avoir cette conversation, les niveaux d'anxiété du marché ont augmenté en conséquence", a-t-il ajouté. "Le marché commence à réduire les risques.

BRETAGNE : NATION DE L'INFLATION

Les rendements obligataires de la zone euro ont augmenté après que les données sur l'inflation britannique ont été plus élevées que prévu, rappelant aux investisseurs que la lutte mondiale contre les hausses de prix est loin d'être terminée.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a reculé par rapport à son plus haut niveau d'un mois de 2,501% atteint plus tôt dans la journée.

Dans le secteur des matières premières, l'or a légèrement baissé de 0,77 % pour atteindre 1 959,6 dollars, les traders étant attentifs aux négociations sur le plafond de la dette et à la possibilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt des banques centrales.

Les hausses de taux d'intérêt augmentent le coût d'opportunité de la détention d'or ne portant pas intérêt.

Le prix du pétrole brut a prolongé les gains de mardi, lorsque le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a averti les spéculateurs de "se méfier", en disant "qu'ils seront ouchés".

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de plus d'un dollar pour atteindre 78,47 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a également augmenté de 1,69 dollar pour atteindre 74,59 dollars le baril.