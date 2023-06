(Alliance News) - L'indice Mib a augmenté pour la cinquième séance consécutive vendredi, se négociant à un plus haut d'un an et demi au-dessus de la zone des 28 200 et surperformant les autres places financières européennes.

Parmi les données macroéconomiques du jour, avant le chiffre d'inflation préféré de la Fed cet après-midi - le PCE de base - le taux d'inflation annuel de la zone euro a ralenti à un rythme plus rapide que prévu en juin, selon l'estimation d'Eurostat publiée vendredi. Le taux d'inflation annuel de la zone euro a ralenti à 5,5 % en juin, contre 6,1 % en mai. On s'attendait à un ralentissement à 5,6 pour cent, selon le consensus cité par FXStreet, dépassant ainsi les estimations.

Cependant, l'inflation de base, qui exclut des éléments tels que la nourriture, l'énergie, l'alcool et le tabac, s'est accélérée, le taux annuel d'inflation de base augmentant légèrement à 5,4 % en juin, contre 5,3 % en mai. Ce chiffre est inférieur aux estimations du marché qui tablaient sur 5,5 %.

Ainsi, le FTSE Mib a augmenté de 1,1% à 28 226,95 avec un ratio put/call à 1,3.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 0,6 %, tandis que le CAC 40 de Paris a augmenté de 0,9 %, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap est en hausse de 0,6 % à 42 654,41, le Small-Cap est dans le vert de 0,4 % à 26 935,16, tandis que l'Italie Growth est dans le rouge de 0,1 % à 9 063,64.

Sur l'indice principal de la Piazza Affari, le secteur pétrolier a été le moteur, les signes de resserrement de l'offre mondiale l'emportant sur les inquiétudes concernant la demande. Les données officielles ont montré que les stocks de brut américains ont diminué de 9,6 millions de barils la semaine dernière, dépassant les attentes du marché d'une réduction de 1,8 million de barils. Cela intervient alors que les plans de l'Arabie saoudite visant à réduire la production d'un million de barils supplémentaires par jour commenceront bientôt, en complément de l'accord précédent de l'OPEP+ visant à limiter l'offre jusqu'en 2024.

Tenaris a ainsi progressé de 2,1 % pour atteindre 13,63 euros, cherchant sa sixième session à la hausse.

Eni, d'autre part, a progressé de 1,9 %, avec un nouveau prix à 13,12 euros par action. Goldman Sachs a revu à la baisse son objectif de cours à 17,00 EUR contre 18,00 EUR.

ERG - meilleur de la liste, en hausse de 2,9% - a signé jeudi, à travers sa filiale ERG Power Generation Spa, un accord avec Achernar Assets AG, un holding d'investissement suisse, pour la vente de la totalité du capital de ERG Power Srl, propriétaire de la centrale de cogénération à turbine à gaz à cycle combiné à faible impact environnemental et à haut rendement, alimentée au gaz naturel, à Priolo Gargallo (Syracuse).

CNH Industrial - en hausse de 1,0 % - a également bien progressé en annonçant qu'elle avait acheté 1,3 million de ses propres actions ordinaires entre le 20 et le 27 juin. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 12,90 euros par action, pour une valeur totale de 17,9 millions d'euros.

Parmi l'étroite minorité de traders baissiers de la liste, Moncler se négocie en baisse de 0,3 % à 62,66 EUR. Goldman Sachs a réduit son objectif de cours à 71,10 EUR contre 72,00 EUR au cours de la semaine.

FinecoBank, d'autre part, a baissé de 0,2 %, le titre restant légèrement en hausse sur la période hebdomadaire.

Dans le segment des petites capitalisations, Webuild a confirmé la force qu'elle a montrée depuis que la cloche a sonné, avançant de 2,3 % à 1,7250 EUR, alors que la société poursuit son programme de rachat.

Maire Tecnimont a fait encore mieux, gagnant 2,5% et portant la hausse hebdomadaire à 6,4%.

De bons achats également pour Mondadori Editore, qui a progressé de 1,9 % à 2,03 euros par action. Le conseil d'administration d'Arnoldo Mondadori Editore Spa a examiné et défini jeudi, à la lumière de l'évolution plus favorable par rapport aux estimations précédentes de l'activité et des prix des principaux facteurs de production, une révision à la hausse des objectifs de la société pour 2023.

Dans le détail, la société a confirmé une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires, l'Ebitda ajusté devrait augmenter à un chiffre ou deux chiffres par rapport à l'estimation précédente à un chiffre, avec des marges attendues entre 16 % et 17 % par rapport aux 15 % précédents, et le bénéfice net devrait augmenter d'environ 20 %, une estimation doublée par rapport à la précédente, en raison de l'amélioration opérationnelle et des effets de la vente de la participation dans Il Giornale.

Parmi les quelques titres baissiers, la queue de peloton est pour Caltagirone, qui est en baisse de 2,3 %. Le titre a gagné près de 25 % depuis le début de l'année.

Dans le segment des petites capitalisations, Triboo perd 4,4 % à EUR 0,9220, après les deux dernières séances de hausse.

Giglio Group, d'autre part, a chuté de 4,1% à EUR0,7100, marquant la troisième session à se terminer sur une note baissière.

Borgosesia, d'autre part, a progressé de 1,1 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait finalisé l'achat pour 17,5 millions d'euros de l'Hybrid Tower Mestre, un gratte-ciel construit sur le site de l'ancien dépôt de la société de transport public ACTV.

Restart a progressé de 4,8 %, inversant une tendance baissière de cinq séances.

Netweek a progressé de 1,7 pour cent à 0,36 euros, après avoir enregistré une hausse à deux chiffres la veille de la journée et procédé récemment à un rachat d'actions.

Olidata a également été à la traîne, affichant moins 0,6 %. La société a annoncé mercredi la démission des membres de son conseil d'administration suite à un changement de contrôle avec l'entrée de la famille Rufini.

Parmi les PME, GM Leather a progressé de 6,1 %, marquant la 13e séance à clôturer dans le positif.

ISCC Fintech a progressé de 2,2% à 3,78 euros par action, se positionnant pour la septième séance à terminer sur une note positive.

Farmacosmo, en revanche, a chuté de 5,9 %. Le titre s'est échangé dans un volume élevé de plus de 241 000 par rapport à une moyenne journalière sur trois mois d'un peu moins de 87 000.

High Quality Foood a chuté de 2,9 %, marquant la troisième session à terminer dans le rouge.

À New York, au cours de la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 0,8 pour cent, le Nasdaq en parfaite parité, tandis que le S&P 500 était en hausse de 0,5 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0844 USD contre 1,0883 USD à la clôture des marchés boursiers européens jeudi. En revanche, la livre valait 1,2625 USD contre 1,2611 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 74,86 USD contre 73,78 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 904,03 USD l'once contre 1 918,85 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier économique de vendredi, outre-mer, à 1430 CEST, viennent les données sur le revenu personnel, les données sur les dépenses personnelles et l'indice PCE aux États-Unis.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.