La plupart des marchés boursiers du Golfe étaient en baisse en début de journée mercredi, suite à la chute des prix du pétrole et aux inquiétudes concernant le maintien des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine.

Les prix du pétrole - un catalyseur clé pour les marchés financiers du Golfe - ont chuté avant une réunion des ministres de l'OPEP+, qui devrait maintenir la politique de production inchangée.

Le pétrole Brent était en baisse de 0,6% à 92,49 dollars le baril à 0740 GMT.

L'indice boursier de référence de Dubaï a baissé de 0,5% dans les premiers échanges, avec tous les secteurs dans le rouge.

Emaar Properties a chuté de 1,6% et Emirates Central Cooling Systems a glissé de 1,1%.

À Abu Dhabi, l'indice boursier de référence a baissé de 0,1 %, plombé par une chute de 3,2 % de l'Abu Dhabi National Oil Company for Distribution et une baisse de 1,2 % de l'ADNOC Drilling .

L'indice de référence qatari a chuté de 0,6 %, tous les secteurs évoluant en territoire négatif.

Industries Qatar a chuté de 1,4 % et les poids lourds de l'indice, Qatar Islamic Bank et Qatar International Islamic Bank, ont perdu respectivement 0,5 % et 0,8 %.

L'indice boursier de référence de l'Arabie saoudite a baissé de 0,6 %, entraîné par des pertes dans presque tous les secteurs, Lumi Rental ayant chuté de 2 % et Arabian Internet and Communications Services de 2,1 %.

Parmi les perdants, la major pétrolière Saudi Aramco et le plus grand prêteur du royaume en termes d'actifs, Saudi National Bank, ont perdu respectivement 0,4 % et 0,8 %.

Les créations d'emplois aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en août, ce qui indique que le marché du travail reste tendu et pourrait contraindre la Réserve fédérale à relever ses taux d'intérêt le mois prochain.

La politique monétaire des six membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) est généralement guidée par les décisions de la Fed, car la plupart des monnaies régionales sont liées au dollar américain. (Reportage de Md Manzer Hussain, édition de Mark Potter)