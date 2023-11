(Alliance News) - Le FTSE 100 à Londres était en baisse à la mi-journée ce jeudi, malgré un coup de pouce des valeurs pétrolières.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 10,71 points, soit 0,1%, à 7 458,80. Le FTSE 250 était en baisse de 105,80 points, 0,6%, à 18 374,37, et l'AIM All-Share était en baisse de 0,55 point, 0,1%, à 716,35.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,1% à 744,43, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,5% à 15 882,91, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,4% à 13 487,41.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en hausse de 0,2 %.

L'Ofgem a annoncé qu'il augmentait son plafond de prix de 1 834 livres sterling pour un ménage typique à double combustible à 1 928 livres sterling à partir du 1er janvier, en raison presque entièrement de la hausse des coûts sur le marché international de l'énergie de gros due à l'instabilité du marché et aux événements mondiaux, en particulier le conflit en Ukraine.

"C'est un rappel opportun que l'inflation est peut-être en baisse mais que certains prix continuent d'augmenter", a déclaré Danni Hewson d'AJ Bell.

"Pour les ménages qui essaient encore de comprendre ce que la déclaration d'automne d'hier signifie pour leurs finances, la nouvelle que leurs factures d'énergie augmenteront à nouveau à partir de janvier sera une pilule amère à avaler".

Au cours de la nuit, les prix du pétrole sont remontés au-dessus de la barre des 81 dollars, après avoir chuté à la suite du report d'une réunion ministérielle clé de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés de dimanche à lundi 30 novembre.

L'organisation basée à Vienne a annoncé le report de la réunion de l'alliance OPEP+ dans un bref communiqué, sans fournir d'explication.

Le baril de Brent était coté à 81,06 USD à la mi-journée à Londres jeudi, contre 79,36 USD mercredi soir.

Les majors pétrolières BP et Shell ont gagné respectivement 1,3 % et 0,6 %.

Dans d'autres nouvelles, il y avait une série de lectures PMI jeudi matin.

L'indice composite flash des directeurs d'achat S&P Global/CIPS pour le Royaume-Uni a atteint 50,1 points en novembre, contre 48,7 en octobre. Il s'agit d'un plus haut de quatre mois et d'une croissance, dépassant légèrement la marque de 50,0 qui n'a pas changé.

L'indice rapide de l'activité commerciale du PMI des services a atteint un sommet de quatre mois, s'établissant à 50,05 en novembre, contre 49,5 en octobre. Dans le même temps, l'indice PMI flash de l'activité manufacturière est passé de 44,3 à 47,9.

Tim Moore, directeur économique chez S&P, a commenté : "L'économie britannique a retrouvé ses marques en novembre, le secteur des services ayant mis fin à une séquence de trois mois de déclin et les fabricants ayant commencé à faire état de réductions moins importantes de leurs programmes de production.

L'activité économique dans la zone euro a continué à se contracter en novembre, selon les données préliminaires de l'enquête de jeudi.

Le HCOB flash Eurozone composite PMI a légèrement augmenté à 47,1 points en novembre par rapport à 46,5 en octobre.

La livre sterling était cotée à 1,2547 USD jeudi à la mi-journée, en baisse par rapport à 1,2458 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'échangeait à 1,0918 USD, en hausse par rapport à 1,0864 USD. Face au yen, le dollar était coté à 149,23 yens, en baisse par rapport à 149,72 yens.

Dans le FTSE 100, Intertek a augmenté de 2,9%.

Le fournisseur de services d'assurance qualité a confirmé ses perspectives annuelles tout en faisant le point sur son activité depuis le début de l'année.

En 2023 jusqu'à présent, il a déclaré que le chiffre d'affaires a augmenté de 8,3% à taux de change constant, ou 5,1% à taux réel. La croissance à taux de change constant a été tirée par les bonnes performances de Corporate Assurance, Health & Safety, Industry & Infrastructure et World of Energy, qui ont permis de compenser une légère hausse dans le secteur des produits de consommation.

L'entreprise maintient ses prévisions de croissance à un chiffre du chiffre d'affaires à taux de change constant, et s'attend toujours à une progression des marges et à un flux de trésorerie disponible "solide".

Dans le FTSE 250, FirstGroup a baissé de 4,8 %.

La société de transport basée à Aberdeen a enregistré une perte avant impôts de 68,5 millions de livres sterling au cours du semestre clos le 30 septembre, contre un bénéfice de 37,0 millions de livres sterling il y a un an, en raison d'une charge de 142,3 millions de livres sterling au titre des retraites.

Le chiffre d'affaires a baissé à 2,21 milliards de livres sterling, contre 2,22 milliards de livres sterling l'année précédente, mais la société a porté au crédit de son activité First Bus, dont le chiffre d'affaires a grimpé de 77 % pour atteindre 504,9 millions de livres sterling, contre 427,7 millions de livres sterling l'année précédente, en raison d'une augmentation du nombre de passagers.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Motorpoint a baissé de 4,8 %.

Le détaillant automobile a publié des résultats intermédiaires moins impressionnants pour les six mois se terminant le 30 septembre, avec des perspectives quelque peu sombres.

Le chiffre d'affaires a chuté de 23 % en glissement annuel, passant de 786,7 millions de livres sterling à 607,2 millions de livres sterling, tandis que la perte avant impôt s'est élevée à 4,7 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 3,0 millions de livres sterling.

Sur l'AIM, United Oil & Gas a chuté de 18 %.

La société pétrolière et gazière axée sur l'Égypte et la Jamaïque a déclaré que son partenaire potentiel préféré ne souhaitait plus poursuivre les discussions sur la participation à sa licence Walton Morant en Jamaïque.

Elle se concentrera désormais sur d'autres parties intéressées, notant le "récent intérêt positif" pour la licence de la part de partenaires potentiels.

L'or était coté à 1 993,72 USD l'once, en légère hausse par rapport à 1 993,04 USD.

Toujours dans le calendrier économique de jeudi, la Banque centrale européenne publie le compte-rendu de sa dernière réunion. En octobre, la BCE a laissé ses taux directeurs inchangés, estimant que les effets des hausses précédentes se font sentir "avec force", tout en avertissant que l'inflation restera élevée "trop longtemps".

À New York, les marchés sont fermés pour Thanksgiving.

Par Sophie Rose, reporter senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.