Les importations de pétrole brut russe par la Chine et l'Inde en mai ont atteint un niveau record, les acheteurs s'étant gavés d'offres à prix réduits, réduisant ainsi la demande de pétrole en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique, selon les évaluations préliminaires des traqueurs de navires.

L'augmentation de l'offre russe précède une réunion entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, qui se tiendra le 4 juin.

Les producteurs sont pressés d'agir pour soutenir les prix à terme du Brent, qui ont chuté de 5 % cette semaine pour atteindre environ 73 dollars le baril, malgré l'engagement pris par l'OPEP en avril de réduire davantage la production à partir du mois de mai.

Cependant, il est peu probable qu'ils renforcent les réductions de l'offre lors de la réunion de dimanche malgré la baisse des prix, ont déclaré quatre sources de l'alliance à Reuters.

Les premiers et troisièmes importateurs mondiaux de brut et les principaux acheteurs de pétrole russe ont importé environ 110 millions de barils en mai, selon les données de Vortexa et Kpler, soit une hausse de près de 10 % par rapport au mois précédent, malgré les mises en garde des États-Unis contre le contournement du plafonnement des prix.

Selon Vortexa, les arrivées de cargaisons russes en Inde auraient atteint le niveau record de 8,6 millions de tonnes (62,8 millions de barils), tandis que la Chine aurait reçu 6 millions de tonnes, un chiffre stable par rapport au mois d'avril.

Les données de Kpler montrent une tendance similaire, les importations indiennes atteignant un record de 66,7 millions de barils et celles de la Chine passant à 49,2 millions de barils.

Les raffineurs indiens ont augmenté leurs achats de brut moyennement acide Urals et de qualités plus légères telles que Sokol et Varandey, en plus d'un afflux régulier de brut ESPO exporté depuis le port de Kozmino dans le Pacifique, selon les données.

En Chine, les raffineurs s'efforcent de réduire les coûts des matières premières et d'améliorer les marges de raffinage dans un contexte de reprise économique plus lente que prévu. Les grands raffineurs privés ont commencé à acheter du pétrole russe au début de l'année et ont augmenté leurs volumes au cours des derniers mois.

"Nous voyons de plus en plus de nouveaux acheteurs chinois ces jours-ci", a déclaré un responsable d'une compagnie pétrolière russe.

Le raffineur privé Hengli Petrochemical, qui exploite une raffinerie de 400 000 barils par jour dans le nord-est de Dalian, a reçu sa première cargaison de brut ouralien de 730 000 barils au début du mois de mai et 2 millions de barils supplémentaires sont arrivés dans la nuit de mercredi à jeudi, selon les données de suivi des navires. Hengli a également acheté 3,71 millions de barils d'ESPO qui sont arrivés au cours du même mois.

Hengli n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

"La demande accrue des acheteurs chinois pour les chargements de pétrole russe en avril et au-delà a été soutenue par une plus grande rentabilité des approvisionnements dans un contexte de fret plus doux et de différentiels plus fermes", a déclaré un négociant impliqué dans la commercialisation du pétrole russe.

Les taux de fret forfaitaires pour les pétroliers transportant du brut ESPO de Kozmino vers le nord de la Chine sont tombés à 2,2 millions de dollars après avoir atteint un record historique de 2,4 millions de dollars à la mi-mars, selon les données de Simpson Spence Young sur Refinitiv Eikon.

Les primes spot des bruts de référence du Moyen-Orient chargés en juillet à Oman et à Dubaï en mai par rapport à avril ont chuté de 47 % et 41 % respectivement.