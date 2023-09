La NNPC du Nigeria et les grandes compagnies pétrolières s'accordent pour raccourcir les délais de négociation des contrats

La compagnie pétrolière nationale nigériane NNPC Ltd et les grandes compagnies pétrolières ont accepté lundi de réduire de trois ans à six mois la durée des négociations contractuelles, afin d'accélérer les projets d'investissement dans le principal pays producteur de pétrole d'Afrique.

Les négociations prolongées de contrats importants dans le secteur du pétrole et du gaz ralentissent souvent les nouveaux investissements dont le Nigeria a cruellement besoin, entravant les plans gouvernementaux d'augmentation de la production et entraînant parfois des litiges lorsque les contrats doivent être renouvelés. La NNPC exploite des coentreprises avec des grandes compagnies pétrolières. Le nouvel accord signé avec ces sociétés, dont Shell, Chevron, Eni, ExxonMobil et TotalEnergies, vise à faciliter les affaires au Nigeria. "Ainsi, l'efficacité sera instillée dans le processus et permettra d'accroître la production", a déclaré Oritsemeyiwa Eyesan, vice-président de la NNPC chargé de l'amont, à l'issue d'une cérémonie de signature à laquelle ont assisté les dirigeants des filiales des grandes compagnies pétrolières. La production pétrolière du Nigeria est en baisse, ce qui l'empêche d'atteindre son quota de l'OPEP et nuit gravement aux finances de l'État. Le président Bola Tinubu s'efforce d'augmenter la production pétrolière du pays. La présidence a déclaré samedi que les sociétés pétrolières internationales s'étaient engagées à investir 13,5 milliards de dollars à court terme pour porter la production à 2,1 millions de barils par jour d'ici décembre 2024.