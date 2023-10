La part du pétrole russe dans les importations globales de l'Inde a augmenté pour atteindre environ deux cinquièmes au cours du premier semestre de l'année fiscale 2023/24, consolidant la position de Moscou en tant que principal fournisseur alors que les raffineurs ont réduit leurs achats au Moyen-Orient, selon les données de l'industrie.

L'Inde, troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde, est devenue le premier acheteur de pétrole maritime russe à prix réduit après que les nations occidentales ont cessé d'acheter à Moscou à la suite de son invasion de l'Ukraine.

L'offre du Moyen-Orient devrait également se resserrer suite à la décision de l'Arabie saoudite de prolonger ses réductions volontaires de production jusqu'à la fin de l'année, ce qui incite l'Inde à envisager d'autres options.

L'Inde a importé en moyenne 1,76 million de barils par jour (bpj) de pétrole russe d'avril à septembre, soit la première moitié de l'exercice 2023/2024, soit plus du double des quelque 780 000 bpj de la même période de l'année précédente, selon les données des pétroliers provenant de sources industrielles.

Le mois dernier, les importations indiennes en provenance de Russie, qui avaient baissé en juillet et en août, sont remontées à 1,54 million de bpj, soit 11,8 % de plus qu'en août et 71,7 % de plus qu'il y a un an, selon les données.

La Russie a été le principal fournisseur de pétrole de l'Inde entre avril et septembre, suivie par l'Irak et l'Arabie saoudite.

Les importations indiennes en provenance d'Irak et d'Arabie Saoudite ont chuté de 12 % et d'environ 23 % pour atteindre respectivement 928 000 bpj et 607 500 bpj au cours de la période avril-septembre, selon les données.

Les importations en provenance du Moyen-Orient ont diminué d'environ 28 % entre avril et septembre pour atteindre 1,97 million de bpj, ce qui a ramené la part de la région dans les importations totales de pétrole de l'Inde à 44 %, contre 60 % au cours de la même période de l'année précédente.

La part du pétrole en provenance de la Communauté des États indépendants (CEI), qui comprend l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et la Russie, a presque doublé pour atteindre 43 %, principalement en raison de l'augmentation des achats en provenance de Moscou, selon les données.

La baisse des achats au Moyen-Orient a fait chuter la part de l'OPEP dans les importations totales de l'Inde à son niveau le plus bas depuis 22 ans.

La part des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), principalement du Moyen-Orient et d'Afrique, est tombée à 46 % d'avril à septembre, contre environ 63 % il y a un an, selon une analyse des données de Reuters remontant à 2001/02.